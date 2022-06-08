GAÜN'de tasarım süreçleri söyleşisi düzenlendi

Walid Zarrad'ın yaptığı 'Tasarım Süreçleri Söyleşisi' düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü, her geçen gün hayatımızda yeni bir alanda gördüğümüz 3 boyutlu tasarım ve yazılımların tekstil üretim alanında da kendine yer edindiğini belirtti.

Dr. Zarrad öğrencilere verdiği eğitim ile daha ergonomik ve hızlı üretim olanağı sunan 3 boyutlu yazıcıların avantajı hakkında bilgi verdi. Tunus'taki öğrenim sistemi, eskiz çalışmalarından başlamak üzere 3D yazılım ile sonlandırılan tasarım süreçlerini aktaran Dr. Zarrad, Gaziantep Üniversitesi'ndeki eğitim olanaklarının Tunus'taki üniversitelere göre birçok bakımdan daha iyi seviyede olduğunu ifade etti.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise hayat boyu öğrenme çerçevesinde farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri ile işbirliğini artırmak amacıyla yürütülen Erasmus+ programının, düzenlenen söyleşiyle bölgemizdeki iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak gelişimi ve mezunların iş dünyasında istihdam edebilmelerine katkı sağlayacağını söyledi.