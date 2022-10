GAÜN'de Teknofest hazırlıkları başladı

TEKNOFEST 2022'de 3 birincilik olmak üzere toplam 11 ödül alarak yarışmalara damga vuran Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, TEKNOFEST 2023 hazırlıklarına bir toplantı yaparak başladı. Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yumrutaş, 2023'te gerçekleşecek olan TEKNOFEST yarışmalarına da GAÜN takımlarının damga vuracaklarını ifade etti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan TEKNOFEST'ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “GAÜN öğrencilerinin TEKNOFEST 2022'de 11 ödül alarak, üniversitemizi çok iyi temsil ettiler ve bizleri gururlandırdılar” diyerek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan yarışmalara daha iyi hazırlanarak GAÜN'e daha fazla ödül kazandırmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Yumrutaş, “Öğrencilerden gelen sorunları ve talepleri tek tek not aldık, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız. Ümit ediyorum ki, TEKNOFEST 2023'e öğrencilerimiz daha şevkle, daha heyecanla ve motive olarak hazırlanacaklar. Öğrencilerimizin fiziksel mekânlarını, atölye, laboratuvar ve malzeme ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde halledip TEKNOFEST 2023'e de damga vurmak gibi bir hedefimiz var” diye konuştu.

'' Eskiden fikirlerimiz hayallerimizde kalıyordu''

1982 yılından beri GAÜN'de olduğunu ve Türkiye'de olduğu gibi GAÜN'de de geçmiş ile bugün arasında çok farkın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Recep Yumrutaş konuşmasında şunları aktardı: “Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezunum. Bizim zamanımızda kurumlar vardı ama icraatları yoktu. Proje nedir, nasıl desteklenir ve gerçekleştirilir bilmiyorduk. İmkânsızlıklardan dolayı projelerimizi gerçekleştiremiyorduk. Fikirlerimiz hayallerimizde kalıyordu. Fakat o kurumlar şuan çok aktif çalışıyorlar, yüzlerce projeye ve milli teknoloji hamlesine destek veriyorlar. Şimdi hamd olsun başta bakanlıklarımız olmak üzere, valiliklerden belediyelere kadar diğer kurumlarımız gençlerimize her türlü desteği veriyorlar. Bir mühendisin Türkiye'nin geleceğindeki önemini Selçuk Bayraktar bizlere gösterdi. Dün İHA, SİHA, Kızılelma gibi projeler sadece hayalimizde iken, bugün ülkemizin güvenliği ile ilgili bu projeler hayata geçmiş durumda. Bu projeler gerçekleştikçe, gücümüzü görüyorlar, ülkemize yan gözle bakamıyorlar. Dünyada güçlü olmak istiyorsak, sesimizin daha gür çıkmasını istiyorsak, çok çalışarak milli teknoloji hamlemizi tamamlamamız gerekiyor. Her gencimizin de bir Selçuk Bayrak'tar olma potansiyelinin olacağını düşünüyorum. Selçuk Bayraktar olmak, inanmaktan, emek vermekten, yüreğini ortaya koymaktan geçiyor. Gençlerimizde de bu şuurun olduğunu düşünüyor ve inanıyorum. Gençlerimizin arkasındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız.

GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Arslan ise elde ettikleri başarılardan dolayı GAÜN'lü öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “TEKNOFEST 2022'de Üniversitemizden gençlerimizin talepleri nelerdi, ne kadarı karşılanabildi bununla ilgili değerlendirmede bulunmuş olduk. Ayrıca TEKNOFEST 2023 içinde Gaziantep Üniversitesi iddialı bir şekilde projelerde yoluna devam edeceğini yeni projeler geliştireceğini ve başarılarının sürdürülebileceğini burada görmüş olduk. Üniversite olarak TEKNOFEST öğrencilerimizin yanında olacağız. TEKNOFEST 2023'e hazırlanan gençlerimizin TEKNOFEST takımları için bizlere başvuru yapmasını diliyoruz.”

Konuşmalardan sonra öğrencilerden gelen sorulara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yumrutaş, Dr. Öğretim Üyesi Osman Arslan tarafından cevap verildi.