GAÜN'de temel ilk yardım eğitimi

Eğitimci Hakkı Halhallı, karşılaşın bir kaza ya da yaşamsal tehlike sonrası oluşan durumda olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan uygulamaların hayat kurtaracağını belirtti.

Bir kaza anında ilk yardımda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlatan Halhallı, yanlış müdahalenin kişiye fayda yerine zarar vereceğini söyledi. Halhallı, temel ilk yardım eğitimi kapsamında hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve donuklarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ile hasta, yaralıyı taşıma teknikleri gibi konularda bilgi verdi.