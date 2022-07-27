GAÜN'de tercih dönemi için tanıtım bürosu kuruldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022-2023 eğitim öğretim yılı tercih yapacak öğrencileri doğru tercih konusunda bilgilendirmek, meslek ve bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) çarşı merkezinde bulunan Genç Ofis’te tanıtım bürosu oluşturuldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022-2023 eğitim öğretim yılı tercih yapacak öğrencileri doğru tercih konusunda bilgilendirmek, meslek ve bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) çarşı merkezinde bulunan Genç Ofis'te tanıtım bürosu oluşturuldu.
GAÜN Genç Ofis'te hazır bulunan uzman kişi, ziyarete gelen öğrencilere üniversiteyi tanıtarak, aday öğrencilere ilgi duydukları alanlar konusunda bilgilendirme yapıyor.
Tercih süresi içerisinde GAÜN hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, Genç Ofis'te GAÜN'le ilgili eğitim-öğretim hizmetleri, olanaklar, teknik altyapı ve fiziki donanım hakkında bilgi alabilecek.