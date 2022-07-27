İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

GAÜN'de tercih dönemi için tanıtım bürosu kuruldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022-2023 eğitim öğretim yılı tercih yapacak öğrencileri doğru tercih konusunda bilgilendirmek, meslek ve bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) çarşı merkezinde bulunan Genç Ofis’te tanıtım bürosu oluşturuldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022-2023 eğitim öğretim yılı tercih yapacak öğrencileri doğru tercih konusunda bilgilendirmek, meslek ve bölümleri tanımalarını sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) çarşı merkezinde bulunan Genç Ofis'te tanıtım bürosu oluşturuldu.


GAÜN Genç Ofis'te hazır bulunan uzman kişi, ziyarete gelen öğrencilere üniversiteyi tanıtarak, aday öğrencilere ilgi duydukları alanlar konusunda bilgilendirme yapıyor.


Tercih süresi içerisinde GAÜN hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, Genç Ofis'te GAÜN'le ilgili eğitim-öğretim hizmetleri, olanaklar, teknik altyapı ve fiziki donanım hakkında bilgi alabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.