GAÜN'de toplu sözleşme sevinci

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde GAÜN'de çalışan kamu işçilerinin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nde 4D kamu işçisi statüsünde çalışan 582 işçiyi kapsayan sözleşme hakem heyetine gidilmeden mutlu sonla sona erdi. Nisan ayından sonra geçerli olan sözleşmenin farkları da önümüzdeki günlerde çalışanların hesaplarına yatırılacak.

GAÜN ile Öz Büro İş Sendikası arasında müzakereler sonucu neticelenen anlaşma doğrultusunda, kamu işçilerinin 24 ay süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi, GAÜN ve Öz Büro İş Sendikası heyetleri tarafından mutlu sona ulaşarak imzalandı.

İşçilerimizin taleplerini önemli ölçüde tolere ettik

Öz Büro İş Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba ile birlikte yapılan görüşmenin çok suhuletle ve karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Hem sendikanın memnuniyeti hem kurumumuzun haklarının muhafazası hem de işçilerimizin haklarının tam anlamıyla korunması noktasında çok taraflı bir memnuniyetin oluştuğu bir süreç yaşandı. Taraflar birbirine teşekkür ederek, sözleşmemiz imzalandı. İşçilerimiz de sonucu gördüğünde, bir memnuniyet duyacaklardır. Onların taleplerini kurum olarak önemli ölçüde tolere ettik. Kurumumuzun da kendi görüşlerini, politikalarını dikkate alarak bir orta yol bulduk. Bu orta yoldan kurumumuz, ilgili sendikamız memnuniyet duydu ve işçilerimizin talepleri hemen hemen yerine gelmiş oldu. Kurumumuz içerisinde ileriki aşamalarda işçilerimizin bu memnuniyetini işe de yansıtacaklarını düşünüyorum” dedi.

Onlar bizim özel değerlerimiz

İşçilerin çok değerli insan kaynaklarının olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Özaydın, “Kurumlarımızın içerisinde herkesin kendine göre bir rolü var. İşçilerimizin de çocukları, aileleri var. Elbette ki onların memnuniyeti bizi de memnun eder. Dolayısıyla onları memnun eden bir sonucun çıkması onları işlerine daha fazla sarılmalarına katkı sağlar. İşsizlik oranları da dikkate alındığında, onları memnun eden bir sonucun çıkması onları da işe yansıtacaktır. Onlar bizim özel değerlerimiz. Sadece işçilerimiz değil üniversitemizin tüm kaynakları için aynı duygulara sahibiz. İşçilerimizin nitelik ve çalışkanlıkları anlamında sadece bir maaş karşılığında çalışmadıklarını, kurumlarına sahip çıktıklarından eminim” şeklinde konuştu

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Öz Büro İş Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasındaki en büyük amacımız, özellikle Kanun Hükmünde Kararname ile kadro alan arkadaşlarımız açısından bu ilk sözleşmeydi” dedi.

İyi bir toplu iş sözleşmesi imzaladık

Gülbaba, “Çalışanların üç temel sorunu var; enflasyon, paramızın reel alım gücünün sürekli düşüyor olması, süreç içerisinde meydana gelen vergi yükü. Bizim bordromuzu çok derinden etkileyen kalemler sebebiyle bu Toplu İş Sözleşmesinde başından sonuna kadar olabildiğince bunu tolere, absorbe eden bir mantıkla hareket ettik. İyi bir Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımız her 6 ayda bir gerçekleşecek ücret artışlarıyla az önce bahsettiğim üç soruna yönelik şartların el verdiği oranda korumaya aldık. Bu Toplu İş Sözleşmesinin bu aşamaya gelmesinde Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın, değerli mesai arkadaşlarının, çalışanların ve Gaziantep'teki sendikacı arkadaşlarımızın çok değerli katkıları oldu. Hayırlı olsun. Asıl mesele; çalışanların Ankara'dan bekledikleri yasal düzenlemelerin bir an önce çıkmasıdır. Toplu İş Sözleşmesini ne kadar iyi imzalarsanız imzalayın süreç içerisinde o söylediğim sebeplerle bütçenizde meydana gelen aleyhe negatif durum sizi sıkıntıya sokuyor. O nedenle Öz Büro İş Sendikası olarak biz ilkesel olarak bütün iş yerlerinde özel sektörde, kamuda çalışanların bu konuda bir korunmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bu Toplu İş Sözleşmesi bu mantık üzerine imzalandı” ifadelerini kullandı.

İmza Töreni'nde; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Adem Gündoğan ve Gamze Nacaroğlu, GAÜN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bekir Höbek ve Gaziantep Öz Büro İş Sendikası İl Başkanı Hasan Ödemiş yer aldı.