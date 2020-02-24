GAÜN'de Türkçe söz varlığı projesi toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi'nin Gaziantep'teki okullarda uygulama süreciyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ve Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt, Milli Eğitim Bakanlığı'nca projenin Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinden sorumlu koordinatörü olarak görevlendirilen Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu katıldı. Gaziantep genelinde örneklem olarak seçilen okullarda projenin sağlıklı bir şekilde uygulanması için yol haritasının değerlendirildiği, Koordinatör Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz'in uygulama süreciyle ilgili bilgileri aktardığı toplantı kapsamında, GAÜN ile Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanarak organizasyon sürecinin detayları belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un büyük önem verdiği Türkçe Söz Varlığı Projesi ile bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin yazılı söz varlığı üzerinde derlem çalışması yapılarak, sıklık listelerinin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda örneklemde yer alan Gaziantep ilinde proje çerçevesinde yürütülecek çalışmalar GAÜN Eğitim Fakültesi nezdinde Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülecek.

Proje ile ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimi devam eden öğrencilerin yazılı dile dayalı olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenerek sınıflandırılması, sıklık listelerinin oluşturulması ve yapay zeka uygulamaları aracılığıyla dil bilimsel çözümlemelerinin yapılması amaçlanıyor.