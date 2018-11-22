GAÜN'de uluslararası iki kongre

Gaziantep Üniversitesi'nde dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katıldığı İKSAD 2 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ve Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi başladı. Kongrelerin açılışında konuşan rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemiz tüm imkanlarını, bilimsel etkinlikler için kullanmaya devam edecektir” dedi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, EJONS Dergisi ve İKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) işbirliğinde hazırlanan 5. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi ile 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Erkmen, başvuruda bulunan 407 sözlü bildiriden 328'inin inceleme sonucu kongrelere kabul edildiğini belirtirken, “Kongrelerimize 6 ülkeden 17 bilim insanı bildirileriyle katılacak. Kongrelerimizin toplam katılımcı sayısı ise 608. Kongrelerimiz 4 gün süreyle devam edecek” dedi.

Kongreler çok önemli

Yıl boyunca birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, “Fiziki imkanlarımız, alt yapımız ve organizasyon becerimiz çok sayıda aynı anda programı yapma kapasitesini ortaya koyuyor. Bu imkanları her zaman bilim adına seferber etmeye devam edeceğiz” dedi. Rektör Gür konuşmasının devamında, “Özelde alan kongreleri avantajlı gibi görülebilir. Doğrudur. Çünkü,bazı konuların detayı ince bir şekilde irdeleniyor. Bu arada çok fazla detayda boğulduğunuzda bütünü kaybedebiliyorsunuz. Ben bir tıpçıyım. Bizde hücrelere kadar araştırma yaparken insan bedeninin bütününü kaybettiğimizi düşünüyoruz. O yüzden de yeniden şekillenen bütüncül bakış açılı tıbbı önemsemeye başladık. Bilimsel alanda da aynen öyle. Farklı alanlar eğer bir arada oturup konuşabilip kesişme ve çakışma noktalarını uzlaşıyla değerlendirebilirseler çok güzel çalışmalar çıkar. Dikkat ederseniz, son zamanlarda alınan Nobel ödülleri daha çok multidisipliner çalışan alanlarda veriliyor. Burada olması gereken, sadece bilimsel bir bildiri sunmuş olmak değildir. Aynı zamanda bu sunacağımız bildirilerin de bilime ne kadar katkı sağlayacağını da hep beraber oturup görüşmemiz konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Ortadoğu'nun geleceğini inşa ediyoruz"

Konuşmasında Gaziantep Üniversitesi'nde 107 ülkeden 4 bin 200 uluslararası öğrenci olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Gür, “54 bin öğrenciyle devasa bir yapı. Biz sadece Türkiye'ye vizyon biçmiyoruz. Aynı zamanda Ortadoğu'nun da geleceğini inşa eden çalışmalar, yapıtlar ve eserler çoğu zaman bu üniversiteden çıkıyor. O yüzden bu üniversitenin ürettikleri her zaman değerli olmuştur ve sizlerin de yapacağı büyük katkılarla organizasyonlarla daha fazla bilim dünyasına katkı sağlamakla birlikte insanlık dünyasının da ufuk dünyasını genişletmek adına güzel çalışmalar olacaktır” şeklinde konuştu.