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GAÜN'de uluslararası İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyat Bölümü tarafından hazırlanan 13.

Uluslararası İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (IDEA) Konferansı'nın açılışı GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde yapıldı.


Ekinliğin açılışında konuşan GAÜN İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu roman, şiir, eleştiri akımları, çeviri çalışmaları, İngiliz dili eğitimi gibi pek çok farklı konuda sunumlar olacağını belirtti. Doç. Dr. Antakyalıoğlu İngiltere, Danimarka, İsveç ve Yunanistan gibi ülkelerden gelen kendi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından üç gün boyunca konuşmalar yapılacağını söyledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenlerin katılımıyla her sene Türkiye'nin farklı üniversitelerinde düzenlenen etkinlik bu yıl Gaziantep Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Etkinlikte İngiliz Edebiyatı çalışmalarının yanı sıra edebiyat, kültürel ve eleştirel çalışmalar, dil bilim, dil öğretimi, çeviri çalışmaları gibi çalışmalar yer alıyor.

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