GAÜN'de uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak uluslararası öğrencilerin ikamet izinleri, hak ve yükümlülükleri hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi özelinde ve Gaziantep şehri genelinde uluslararası öğrencilere aşina olduklarını belirterek, yıllardır bu öğrencilere misafirperverliğin devam ettiğini kaydetti. Türkiye'de belli üniversiteler dışında uluslararası öğrenci yokken Gaziantep Üniversitesi'nin çok uzun yıllardır uluslararası öğrenci aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Gür, “Bunun temelinde İngilizce eğitim veren bölümlerimizin olması sizlerin buralara gelişinizi kolaylaştırıyordu. Son zamanlarda üniversitenin gelişmesiyle birlikte 3 dilde İngilizce, Arapça, Türkçe lisans eğitimi yapan Türkiye'nin tek üniversitesi olunca daha fazla cazibe merkezi oluyor. Diğer taraftan gittikleri ülkelerde huzur bulmayan veya eğitim aldıkları üniversitelerde mutlu olamayan öğrenciler yeni arkadaşlarını buraya çağırmazlar. Eğer her geçen gün daha fazla ülkenizden burada bulunuyorsa demek ki size bu ülkenin evlatları ve Gaziantep'in özellikle vatandaşları sizi bağırlarına bastığı ve koruyup kolladığı içindir” şeklinde konuştu.

Lisansüstü öğrenci sayımız da çok fazla

Prof. Dr. Gür, “Türkiye'nin merkezi İstanbul, Ankara gibi üniversitelerinde her geçen gün uluslararası öğrenci artıyor ama bizde lisansüstü öğrenci sayısı da çok fazla. Yaklaşık 700 uluslararası lisansüstü öğrencimiz var ki lisans, ön lisans öğrenci sayısına göre kıyaslandığında Türkiye'nin birçok üniversitesinde bu kadar öğrenci bile yok zaten. Dolayısıyla biz bundan mutluyuz. Çünkü uluslararası büyük bir üniversiteyiz, hedefimiz bunu da istikrarlı bir şekilde sürdürmek” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi'nde 100 den fazla ülkeden 4 bini aşkın yabancı öğrenci olduğunu hatırlatan Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, “Bu sayı üniversitemizi Türkiye'de üniversiteler içerisinde birinci ve ikinci sıralara götürüyor. Öğrenci sayısı açısından ikinci, farklı milletlerden öğrenci olarak da birinci sıradayız. Bundan dolayı üniversitemizi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün şahsında kutluyorum. Üniversitenin bu kadar yabancı öğrenci tarafından tercih edilmesi gurur verici bir durum” ifadelerine yer verdi.

En fazla mülteci barındıran ülkeyiz

İlimizde uluslararası öğrenciler dışında çoğunluğunu Suriyeli kardeşlerimizin oluşturduğu 450 bin yabancının misafir edildiğini kaydeden Atilla, “Ülkemizde 4,5 milyon civarında yabancı yaşıyor. Bu rakamla da dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. Ülkemizde yabancıları barındırırken bunlardan hiçbir karşılık beklemeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. 4,5 Milyon birçok ülkenin belki nüfusundan fazla bir rakam. Ülkede 190 farklı ülkeden misafirlerimiz var. Ülkemizde bunu yaparken kimsenin rengine, dinine, diline, mezhebine bakmıyoruz. Batılı ülkelere baktığımızda maalesef bunu çok görmüyoruz. Gemilerin, mültecilerin ülkelere alınmadığını hatta botlarının batırıldığını görüyoruz, karşılaşıyoruz. Ülkemiz daha önce transit geçiş ülke konumundaydı. Fakat son yıllarda artık insanlar, mülteciler ülkemizde kalıcı olarak yaşamak için gelmeye başladılar. Artık hedef ülke haline de gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin her köşesinde yabancı uyruklu kişilerle, mültecilerle veya sizin gibi düzenli göç ile gelen insanlarla birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir ve çok sayıda uluslararası öğrencinin katıldığı toplantıda, açılış konuşmaları sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Düzenli Göç Çalışma Grup Başkanı Mehmet Erbaş tarafından uluslararası öğrencilerin ikamet izinleri, hak ve yükümlülükleri hakkında sunum yaptı.