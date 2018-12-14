GAÜN'de Uluslararası spor projesi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 196 ülkede düzenlenen IAAF Çocuk Atletizm Projesi'nin eğitim semineri Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.

Seminer için Gaziantep'te bulunan AAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz'ın da aralarında bulunduğu heyet Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ayaz, IAAF'nın 196 ülkede uyguladığı, dünyanın en etkin çocuk projesi olan IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin iki gün süreceğini ve 215 kursiyerin katılacağını belirtti. Necdet ayaz, kursiyerlere eğitmenler tarafından teori ve uygulama dersleri verileceğini, 3-12 yaş grubundaki 100 çocuk ile de uygulama eğitiminin sağlanacağını vurguladı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Gaziantep Üniversitesi'nin birçok sportif başarıya sahip bir üniversite olduğunu belirterek, böylesine önemli uluslararası bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti. Ardından başlayan derslerin ilk bölümünde, Y Nesli ve Çocuk Atletizmine giriş konusunu AAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Çocuklarda Fizyolojik Farklılıklar ve Antrenmana Geçişte Uyum konusunda Doç. Dr. Mürsel Biçer, madde bağımlılığı konusunda IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu Üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve Fair Play konusunda IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu Üyesi Gazeteci Yazar Haldun Domaç, Çocuk Atletizm Programı ve Okullar konusunda M. Serkan Aydın ders verecek.

Ayrıca İlkokul Çocuklarını Uygulama Öğretim Görevlisi Selahattin Koç tarafından bir sunum gerçekleştirilecek olan etkinlikte, gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda geçmişin şampiyonlarını, “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön veremezler” sloganı doğrultusunda Türk Atletizmin değerleri olan kursiyerleri de tanıtılacak.