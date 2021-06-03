GAÜN'de üniversite sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları, Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş ile bir araya geldi.

Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları, Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş ile bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Ana Sanat dalı açıldı. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Halı sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş halı tasarımcılarını iş dünyamıza kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sanayimize önemli yansımaları olacaktır”

GAÜN Seyirtepe Eğitim Uygulama Tesisi'nde gerçekleşen toplantıda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı. Eğitim ve öğretimin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu ve bir diğer önemli görevinin de uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğunu söyleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi'ndeki akademik bilgi ve tecrübeyi bölgedeki faaliyet gösteren işletmelere aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Halı sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş halı tasarımcılarını iş dünyamıza kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yüksek lisans programını da yine sektörün ve bilim dünyamıza ihtiyacı olan bilim insanını da yetiştirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu sayede şehrimizin dünya halı pazarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Halıcılık, Gaziantep sanayisinde lokomotif bir sektörü olup, sanayinin dörtte birini halıcılık sektörü oluşturuyor. Bunun için halıcılık sektöründen gelen sanayicilerimizin tavsiyeleri üzerine Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Ana Sanat Dalı'nı açtık. Bu yıl YÖK'ün onayıyla 30 öğrenci alınacak. Açtığımız bölümün sanayimize büyük yansımaları olacak” ifadelerini kullandı.

“Yüksek lisans programları yolda”

Halıcılık sektörünün devam edebilmesi, sürdürülebilmesi ve dünyadaki büyük firmalarla rekabet edebilmesi için halıcılık sektöründe yetişmiş elemana ihtiyaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özaydın, “Hem tasarım hem de halıcılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tasarımcıları yetiştirmek amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bir program açıyoruz. Bu programla beraber hem halıcılık sektörüne yetiştireceğimiz tasarımcılarla büyük katkı sağlayacağımızı umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversiteler ve sanayinin mevcut imkanları bir araya geldiğinde bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmelerin daha hızlı bir şekilde yol alacağını ifade eden GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, akademisyenlerin bilgi birikimini sanayiye aktarıldığında ve bu bilgiler ürüne dönüştürüldüğü takdirde çok daha anlamlı olacağını ve böylece sanayiye katma değer sağlanacağını söyledi.

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de Gaziantep Üniversitesi'yle işbirliği ve ortak çalışmaların devamını temenni ettiğini belirterek, üniversite-sanayi işbirliğini daha da güçlendirip, Organize Sanayi Bölgesi'nde akademik çalışmalara uygulama alanı ve her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan ise teorik bilgilerin üretime dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu ve üniversite-sanayi işbirliğinden memnun olduğunu vurguladı.

Toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Prof. Dr. Ayşe Balat, GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, GAOSB Müdürü Özer Özcan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, GAÜN Naci Topcçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Uluğ Bey Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, GAOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, İbrahim Gümüşoğlu ve Halil Tepe Savaş Mahsereci katıldı.