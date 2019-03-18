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GAÜN'de yabancı doktorlara eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nde yurt dışından gelen hekimlere eğitim verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nde yurt dışından gelen hekimlere eğitim verildi. Şah damarı ile akciğer damarı arasında açık kalan köprücük damarının Anjio ile kapatılmasında kullanılan bir cihazın eğitimi hem teorik, hem de pratik olarak hasta başında katılımcılara gösterildi.


Eğitime, Suudi Arabistan'dan 3, Dubai'den 1 ve Abu Dabi'den 1 olmak 5 hekimin katıldığını belirten GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, “Köprücük damarının kapatılmasında uzun süredir kullanılan bu cihaz, Orta Doğu ülkelerinde yeterince bilinmiyordu. Bu nedenle yurt dışı düzenleyici firmanın bu organizasyon için üniversitemizi seçti. Geçtiğimiz yıl da farklı ülkelerden gelen hekimlere eğitim verildi. 1 gün süreyle devam eden eğitimde, katılımcı meslektaşlarımız hem uygulamadan memnun kaldıklarını, hem de cihazın özellikleri ile merak ettikleri soruların cevaplarını aldıkları, bu vesile ile ülkemize gelmekten memnun olduklarını ifade etti. Hastaların anormal damarları cihaz ile kolayca ve problemsiz olarak kapandı. Üstelik meslektaşlarımız ile bilgi alışverişinde bulunduk. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığı açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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