GAÜN'de yazar buluşmaları: kitap ve gençlik söyleşi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bir Dünya Gençlik Topluluğu tarafından hazırlanıp, konuşmacılığını Eğitimci Yazar Zekeriya Efiloğlu'nun yaptığı “Yazar Buluşmaları: Kitap ve Gençlik'' konulu söyleşi düzenlendi.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Yazar Zekeriya Efiloğlu, gastronominin başkenti olan bir şehirde kültürü, sanatı ve edebiyatı konuşmanın çok zor olduğunu söyledi. Efiloğlu, “Kültür, sanat ve edebiyatın yeşermesi, yerleşmesi ciddi anlamda takipçilerinin ve taliplilerin olması için çok uzun mücadele gerektiriyor. Okuduğumuz zaman şöyle düşünmememiz gerekiyor: Yemek yediğimiz zaman sadece midemize gitmiyor, yemek kalbimize, ruhumuza gidiyor ve yüreğimizi besliyor ama bu hemen olmuyor. Okumakta böyle bir şey. Okumak bir süreçtir. Okuduğumuz zaman yüreğimiz, kalbimiz, hayata bakış açımız, kişisel gelişimimiz, düşünme kapasitemiz, konuşmamız değişiyor,kısacası sosyal hayat içeresinde yer almamızda inanılmaz derecede etkileniyor. Okuma yaptığımız zaman insan daha özgür ve mutlu hissettiriyor” diye konuştu.

Efiloğlu sözlerine şöyle devam etti:“İnsan vazgeçtiği zaman başaramaz. Kişi pes etmiyorsa, mücadeleden vazgeçmiyorsa, ben bittim demiyorsa başarının önünde hiçbir engel yoktur. Allah herkesi çok özel yeteneklerle yaratmıştır. Bu yetenekleri kullanmak insanın elindendir. Bu yeteneklerini keşfettikten sonra istikrarlı bir şekilde başarının temel sırrı istikrardır. İstikrarlı bir şekilde çalışan herkes başarılı olur.”