GAÜN'de yerel ve ulus ötesi eğitim

İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gaziantep'ten eğitmenler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Programı kapsamında finanse edilen proje vesilesiyle Gaziantep Üniversitesi'nde buluştu.

“Mülteci velilere çocuklarının eğitimle ilgili sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla öğrenme becerileri kazandırma projesi” ile eğitmenler proje kapsamında hazırlanan eğitim modülünü yaygınlaştırmak için bir araya geldi.

Ulus ötesi ortak ülkeler dışında eğitime projenin yerel ortaklarından Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı merkezlerden gelen eğitmenler ile Kızılay Toplum Merkezi'nden gelen eğitmenler de yer aldı.

Beş gün boyunca Gaziantep Üniversitesi'nde oldukça verimli bir ortak personel eğitimi gerçekleştirilirken bu süre içerisinde eğitmenler projenin başlangıcından beri ciddi anlamda emek verilen eğitim modülünü nasıl yaygınlaştırabileceklerine ve uygulayabileceklerine ilişkin yöntem ve uygulamaları görme ve tecrübe etme fırsatı buldu. Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan eğitim Suriyeli ve Avrupa'daki mülteci ebeveynlere yönelik eğitim modülü, çocuklarını bulundukları ülkelerdeki okullara gönderen, iletişim ve eğitim odaklı sorunlar yaşayan ebeveynlerin temel yeterliliklerini arttırmayı ve sorunlarla baş etme noktasında destek olmayı amaçlıyor.

Bu beş günün sonunda sertifika töreni ile kapanışı gerçekleştirilen organizasyonda konuşan, projenin koordinatörlüğünü ve ortak personel eğitiminin ev sahipliğini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Bizler topluma katkı sağlamayı ve projeler üretmeyi çok önemsiyoruz. Bu yolda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bugün burada eğitim modülünü yaygınlaştırmak için 5 gün boyunca çalışmalar yapan değerli eğitmenlere ve projenin yürütülmesi sürecinde katkı sağlayan proje ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Törene ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, GABAM Sorumlusu Şehnaz Sakıcı ve Kayra Danışmanlık Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız Köroğlu ve Şirin Faegeh Jafari katıldı.

Ortak personel eğitiminin ilk gününde konuşan Proje Yürütücüsü ve GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan, “Eylül 2017'de fiilen çalışmalarına başladığımız projemizde ortak ülkelerdeki mülteci ve Gaziantep'teki Suriyeli misafir yetişkinlerin çocukları ile birlikte eğitim sektörüne uyum ve entegrasyonu amaçlanmıştır. Uzun bir süreç sonunda hazırlanan eğitim modülü mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitimi sırasında çözümün bir parçası olmaları ve kendi içlerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmalarına destek olacaktır. Bunun ilk geri dönüşlerini pilot okullarımızda Suriyeli ebeveynlerle buluşmalarımızda almaya başladık ve onlarında hevesli olduklarını gördükçe biz daha çok oldukça mutlu ve istekli oluyoruz. Modülün yaygınlaştırılmasını kurumlar ve projemizin web platform üzerinden yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitim modülünün eğitmenlerle paylaşılması noktasında önemli katkılar sağlayan uzman eğitmen Ayşe Yıldız Köroğlu ise Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sürekli eğitim merkezlerinde de uygulanacak eğitim modülünün kısa zamanda Suriyelilere hizmet veren ve ortak kullanım alanı sunan birçok kurumda kullanılmaya başlayacağını belirterek, “Bu eğitim modülü mülteci ebeveynlerin her alanda aktif ebeveynler olarak hem kendi çocuklarına hem onların okullarıyla ve öğretmenleriyle hem de diğer ebeveynler ile iletişim kurma becerilerini artırarak hem kendi gelişimlerine hem de çocuklarının eğitim kalitelerinin artmasında daha etkin bir oynayacaklardır” şeklinde konuştu.

Eğitimin son gününde sertifika törenine katılan projenin yerel ortağı olan Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, hazırlanan eğitim modülünün süreç ya da kurum odaklı değil insan odaklı olarak hazırlandığını bu nedenle oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, “Proje Suriyeli ebeveynlere ve çocuklarına odaklanırken bir yandan da entegrasyon ve sosyal uyumu desteklemektedir. Bu yolla Suriyeli çocuklara da geleceklerini tekrar inşa etme fırsatı verilmektedir” diye konuştu.

Ortak personel eğitimi yerel ve ulus ötesi ortaklarla birlikte Gaziantep Kızılay Toplum Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezi'ne düzenlenen gezi ve iyi uygulama örneklerinin yerinde izlenmesiyle tamamlandı.