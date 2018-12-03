GAÜN'de “Yoldayız geliyor musun” etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Eğitim Tasarımcısı İnanç Ayar'ın yaptığı ‘Yoldayız Geliyor musun" konferansı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Girişimcilik, hayal kurma ve kurulan hayalin gerçekleştirilmesinin önemine değinen Eğitim Tasarımcısı İnanç Ayar, insanın kendi kendisine, ‘kendimde hangi hayalleri görüyorum' sorusunu sormasını, insanın kendisinde kurma hakkını görmediği hayaller varsa bunun nedenini sorgulamalı ve hiçbir sınırı olmadan hayal kurması gerektiğini söyledi. Öğrenciler mezun olduktan sonra bekleyen en büyük tehlikenin istemedikleri bir hayatın içerisinde yer almak olduğunu vurgulayan İnanç Ayar, “Eğer istemediğiniz bir hayat içerisinde olurlarsanız, ne kendinize ne etrafınıza, ne de çalıştığınız kuruma faydanız olur. Kendi becerilerininiz, yeteneklerinizi ve hayal ettiklerinizi iyi kurgulayıp iş sahasında uygun bir yer bulmanız çok önemli. Panik hallerde kararlar almak yerine mümkün olduğunca etkinliklere katılarak, insanların düşüncelerini dinleyerek ve bu insanlardan ilham almaya çalışarak karar alırsanız daha sağlıklı olur” dedi.

Program sonunda GAÜN Mühendislik Topluluğu Mesleki Faaliyetler Koordinatörü Merve Çamcı tarafından İnanç Ayar'a mühendis adaylarının imzaladığı baret takdim edildi.