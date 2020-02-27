GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi

Dr. Mehmet Murat tarafından personellere “Zaman Yönetimi” eğitimi verildi.

Zamanı doğru kullanabilmemiz için sağlıklı olmak gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Murat, "Zaman yönetimi, zamanı etkili kullanmak mı?İstenilen zamanda istenilen yerde olmak mıdır? Sorusuna cevap aramaktır. Eğer istenilen zamanda doğru işlerle meşgul olunursa zamanı etkili kullanmış oluruz. Zamanı verimli kullanabilmem için sağlıklı bir birey olmalıyız. Kişi kendini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmazsa verimli olamaz. İş hayatında zaman yönetimini tehdit eden en önemli unsurlardan birisi çalışanlar arasında negatif ifadelerdir. Olumsuz yaklaşımlardan uzak durulmalı. Karmaşıklıktan vazgeçip iş yapmak kapasitesini düşünen fiillerden vazgeçilmelidir. Zaman yönetimi için en önemli unsurlardan birisi örgüt iklimidir. Çalışma ortamının düzenli olması, çalışanların sağlıklı bireyler olması, çalışanlar arasında iletişimler zaman yönetimi olumlu etkiler” diye konuştu. Zamanı yönetmek için işlerimizi önem sırasına göre yapmalıyız diyen Doç. Dr. Mehmet Murat, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çoktur. İşlerimizi dört dörtlük yapamadığımız da tamamen vazgeçmemeliyiz. En önemli olandan başlayarak şu anda elinizdeki işlemi yapabilirsiniz. Çalışma hayatında ne çok iş var diye demoralize olmadan o andaki işe başlayıp zamanı iyi yönetebiliriz. Çok yoğun çalışma ortamlarında öncelik sırasına göre başlayarak tempolu çalışmaya önem vermeliyiz. Tempolu çalışmaktan kalktığımız zaman zaman kısa molalar vererek iş süreçlerini verimli ve kaliteli hale getirebiliriz. Zaman yönetiminde odaklanmada çok önemlidir. Yetiştiremiyorum demek yerine yapılanları söylemek veya yapmaya başlamak daha doğru davranıştır. Önceliklerimizi tekrar kontrol edelim ve zamanı biz yönetelim."