GAÜN'de zaman yönetimi ve motivasyon konferansı

Dr. Mehmet Murat tarafından ‘Zaman Yönetimi ve Motivasyon' konferansı düzenlendi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Mehmet Murat, motivasyonun önemine değindikten sonra motivasyonun nasıl sağlanacağı konusunda örnekler sundu.

Doç. Dr. Murat, “Her insanın motivasyonu çok önemli. Motive olduğumuzda hayallerimizin ötesine kadar geçebiliyoruz ya da motive olmadığımızda beklentilerin altında bir performans gösterebiliyoruz. Motive olup ısrar etmek insana beklentinin ötesinde güzel şeylerin çıkmasına neden oluyor. Motive olmadan önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Kendilerini tanıyıp sınırlarını bilen kişiler, motive olmaları daha kolay olur ve gerçekçi beklenti içerisine girerler. Kendini tanımayan kişiler motive olduğu şey belki başaramayacağı şeydir, dolayısıyla hayal kırıklığı yaşayacaktır. Motivasyonun ön koşulu olarak kişinin kendini sınırlarını, kapasitesini, kalıtsal özeliklerini bilmesinden geçtiğini düşünüyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi, ‘İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır' yani motivasyon kişinin kendini bilmesi için birinci şarttır” diye konuştu.