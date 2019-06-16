GAÜN'den bir ilk daha

Uygulamaya koyduğu örnek projeleriyle Türkiye'de ilklere imza atan Gaziantep Üniversitesi, bu defa da Türkiye'nin ilk Üretim Geliştirme Yüksek Lisans Programı ile bölgedeki ARGE/ÜRGE ve tasarım alanında kariyer yapmak isteyen insan kaynağının ihtiyaçlarına cevap verecek olan Üretim Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nı kurdu.

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark ve TTO yönetimi önerisiyle kurulan Üretim Geliştirme Yüksek Lisans Programı'nın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) rektörü Prof. Dr. Ali Gür, programa başvurmak için herhangi bir bilimsel hazırlık ve yabancı dil ön şartı aranmadığını, mühendislik lisans alanlarından birinden mezun olmanın yeterli olduğunu belirtti.

Mühendislik alanında tezli ve tezsiz olarak açılan ilk Türkçe yüksek lisans olma özelliği taşıyan programın ilk eğitim dönemine 10 tezli, 50 tezsiz öğrenci alınacağını kaydeden Rektör Gür, “Programa başvurmak isteyen adaylarımız, urge.gantep.edu.tr adresinden gerekli tüm detay bilgileri alabilir. Program için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2019” dedi.

“Nitelikli elemanlar yetiştirilecek”

Programın açılması için büyük emekler sarf edildiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında 2023 hedeflerini kendine misyon edinen, bu alanlarda sürekli kendini geliştiren, öncü ve yenilikçi çalışmalara önem ve özen gösteren ‘Bilim ve Teknoloji' ile ‘Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım' kavramlarını, kültürünü öncelikle bölgede gerçekleştirmek adına önemli adımlar atan, yenilikçi çalışmalarını sürdüren bir üniversite olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bölgemizde kurulan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, bu merkezlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nitelikli Ar-Ge, ürün geliştirme ve tasarım elemanı ihtiyacının ortaya çıkmasının yanı sıra, mevcut personele nitelikli bilimsel bilginin kazandırılması, bölgesel kalkınma stratejisinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıktı. Programa dahil olmak isteyen aday öğrenciler, urge.gantep.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilir. Bu program ile üniversitemiz, İntörn Mühendislik Uygulaması, Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Tree Master Eğitim Modeli, Üç Dilde eğitim gibi Türkiye'de bir ilke imza atmanın gururunu yaşamaktadır” diye konuştu.