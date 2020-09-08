GAÜN'den çevrimiçi proje geliştirme ve değerlendirme eğitimi

Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) tarafından gerçekleştirilen eğitime üniversite akademisyenleri online olarak katıldı. Eğitmenliğini Öğretim Görevlisi Şehnaz Sakıcı yaptığı eğitime, Gaziantep Üniversitesi dışından birçok kurum çalışanı da misafir katılımcı olarak yer aldı. Çok sayıda akademisyenin çevrimiçi ortamda hazır bulunduğu eğitim, Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUZEM) altyapısı ile gerçekleştirildi. Kalite çalışmaları kapsamındaki Proje Geliştirme ve Değerlendirme Eğitimini değerlendiren GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, “Gaziantep Üniversitesi olarak Avrupa Birliği ve diğer ulus ötesi hibe programlarından iyi düzeyde faydalanan sayılı üniversitelerden biri haline geldik. Kalite çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu çevrimiçi eğitimler ile öncelikli olarak akademisyenlerimizin bilgi ve farkındalık düzeylerini, sonrasında ise proje başvuru ve kabul oranlarımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Oldukça verimli geçen ve yeni döneme iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Sakıcı ise, “İyi bir proje başvurusunun temel şartı iyi bir proje fikri geliştirmektir. Bu eğitim sonrasında içeriği ihtiyaca göre tanımlanmış farklı eğitimlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. GABAM olarak tüm başvuru sürecinizde destek oluyoruz. İlgi ve katılım gösteren tüm akademisyenlerimize ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen projeler ve içeriklerine GABAM sayfasından, eğitim videosuna ise GAUZEM üzerinden ulaşılabilecek”