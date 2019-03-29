GAÜN'den dünyanın en iyi üniversiteleri ile işbirliği

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında yer alan Malezya'nın 5 üniversitesi ile eğitim işbirliği yapılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaçla Malezya'da 5 gün süren bir inceleme gezisi düzenleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Malezya Teknik Üniversites (UniversitiTeknologiMalaysia UTM), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (İnternationalİslamicUniverstyMalaysia), Malezya İslami Bilimler Üniversitesi (İslamicScinceUniversity of Malaysia USİM), Yönetim ve Bilimler Üniversitesi (Managen&ScienceUniversty MSU) ve Malezya Milli Üniversitesinin (TheNationalUniversity of Malaysia UKM) rektör ve üst yönetimleriyle bir araya geldi. İşbirliği için protokol imzalanan üniversitelerin tamamının değerlendirme kuruluşlarının Dünya'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk 500 arasına girmiş, böylelikle de kendilerini kanıtlamış üniversiteler olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Malezya maalesef yüksek öğrenim alanında işbirliği konusunda ihmal ettiğimiz, ama ihracatımızın üç katı kadar da ithalatta bulunacak kadar ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu bir ülke” dedi.

"Teknoloji işbirliği yapacağız"

Yoğun toplantılarda görüşme yapılan üniversitelerin zayıf ve güçlü yanlarıyla, GAÜN'ün karşılaştırıldığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Görüşmelerde sürekli etkileşim içerisinde olmamız gerektiği konusunda ortak bir kanaate vardık” dedi. Malezya'nın yüzde 55'i Müslüman Malay, yüzde 35'i Çinli, yüzde 10'unun Hintli olduğunu ve yoğun bir Çin nüfusu barındırması nedeniyle de Çin ile yoğun teknoloji ve ticaret işbirliği olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Görüşmelerimiz sırasında Gaziantep'in şehir yapısı, ticaret hacmi ve Gaziantep Üniversitesinin potansiyeli gibi konuları geniş bir şekilde anlatmamız sonucu, iletişime geçip işbirliği yapmak için ciddi anlamda bir heyecan duyduklarını gördük” ifadelerini kullandı.

Ekonomide dünyanın öncü ülkelerinden biri

Malezya'da yüksek öğrenimin çok iyi durumda olduğunu, öğrenci sayısı 30 bin ile 50 bin skalasında olan birçok üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldığını vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ortak diploma, karşılıklı öğrenci değişimi gibi konularda görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, “Malezya özellikle helal endüstrisi ve İslami Finans konusunda Dünya'nın öncü ülkelerinden birisi. Bu konularda da ortak çalışmalar yapma konusunda karara vardık ve anlaşma metinleri imzaladık. Anlaşma imzaladığımız üniversitelerin yöneticilerinin bazıları önümüzdeki ay, bazıları da Ramazan Ayı sonrasında Gaziantep'e gelecek. Görüşmelerimiz, gerek Gaziantep, gerekse Gaziantep Üniversitesinin tanıtımı açısından son derece yararlı oldu. Böylesine eğitimde güçlü üniversitelerle işbirliği, uluslararası üniversite hedefi için sürekli yeni adımlar atan üniversitemiz için çok önemli işbirliği adımlarıdır” diye konuştu.