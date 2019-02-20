GAÜN'den engelli öğrencilere bilgilendirme toplantısı

Toplantının açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, engelli öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek, sizlere engel olabilecek durumları aşabilmek, engelsiz hale getirmek birinci görevimiz. Bununla ilgili ülkemizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere göre sizlerle ilgili devletin daha güzel yaklaşımları var. Sizlere bir takım imkanları daha iyi sunma çalışmaları var. Bunlar kanunlar, yönetmeliklerle birlikte sabit hale getirtildi. Biz de üniversite olarak hem insancıl hem inancımız açısından üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra bir de kanunların gerektirdiği şekilde size karşı sorumluluklarımızı yapmak zorundayız” dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nde engellilerle ilgili yapılan çalışmaların, kanunun verdiği yetkiler yükümlülükler çerçevesinde yapılması planlanan çalışmaların paylaşılması amacıyla toplantının düzenlendiğini aktaran Prof. Dr. Bedir, “Bizim belki farkında olmadığımız ama sizin sıklıkla karşılaştığınız değişik problemleriniz varsa çözmeye çalışalım. Bu nedenle böyle bir toplantı düzenledik. Hedef, sizden sonra da gelebilecek muhtemel engelli öğrencilerimize daha güzel bir altyapı oluşturmak. Üniversitemizi onlara daha hazır hale getirelim. Bunlar da sizden alacağım geri dönüşlerle, bilgilerle gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Engelli Öğrenci Biriminden Araştırma Görevlisi Fatih Demir ise, çalışmalarını öğrencilerin gereksinimlerine odakladıklarını belirterek, “Rektörlüğümüzün katkısıyla yapısal düzenlemeler, kılavuz yollar, sarı yollar tüm fakültelerde yapılması hedefleniyor. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve birçok fakültede yüksekokulda yapılıyor. Engelli lavaboları, engelli tuvaletler, rampalar gibi. Bunlar olması gerekenler ve bunun dışında her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış da, engelli öğrencilerin, yeni kayıt veya kayıt yenileme esnasında engelli olduğuna dair raporu bir sefere mahsus Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na beyan ettiği taktirde engel oranında indirimli öğrenim ücret ödemesi her dönem için otomatik olarak sağlanacağını kaydetti. Kamış, “Öğrencilerimiz, Başkanlığımıza gelmesine gerek kalmaksızın Türkiye'nin herhangi bir yerinde öğrenci belgesi ve transkriptlerini elektronik imzalı olarak alabiliyor. Ayrıca öğrenci işlemleri ile ilgili gerekli bilgi, belge, başvuru formları, kılavuz ve dökümanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sitesinde düzenli olarak güncellenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Farabi Değişim Programıyla yurt içi öğrenci hareketliliği programı olup, öğrencilerin başka bir şehir de öğretim faaliyetlerine öğrenci isteğine bağlı olarak bir veya iki dönem imkan sağlandığını söyleyen Farabi Kurum Koordinatörlüğü Personeli Özlem Yılmaz, “Öğrenci bu değişimde kazandığı üniversitenin dışındaki başka bir üniversitede öğretim görme şansını elde ediyor. 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Farabi değişim programında bu yıl üniversitemize 88 öğrenci gelmiş, 44 öğrenci başka üniversiteye gitmiştir” dedi.

Engelli öğrencilerimiz için Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği bulunduğunu ifade eden Uluslararası İlişkiler Ofisinden Şeyho Bozkuş, “Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+'a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem veriyor. Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurulması durumunda destek vermektedir” diye konuştu.