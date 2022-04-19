GAÜN'den Gastrodiplomasi anlamında büyük proje

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi bünyesinde yürütülen, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Suriyeli Öğrenciler Burs programı Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlik Uluslararası Öğrenci Festivalinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

GAÜN Çoban Evi Tesislerinde öğrencilere verilen kurs sırasında ziyarette bulunan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilerle birlikte sohbet ederek yemek pişirdi. Bu ziyarete aynı zamanda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Genel Sekreteri Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Atalay da katıldı. Kurs sonunda öğrenciler hazırladıkları uluslararası yemekleri iftar yemeğinde sundu.

İnterkültürel mutfak eğitimi verildi

Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde yürütülmekte olan proje Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk ve Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin mentörlüğünde uluslararası öğrencilere profesyonel bir mutfakta kendi mutfaklarına ait yemekleri daha iyi yapmaları için eğitimler verildi.

En büyük Gastrodiplomasi organizasyonu

Öğrencileri ziyaret ettiği esnada konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, uluslararası öğrencilere her anlamda olanak tanıdıklarını belirterek, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan festivalin öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtmaları için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Gaziantep Üniversitesi kampüsü alanında 20 farklı ülkeden öğrencilerin kendi kültürlerine ait yemekleri misafirlere ikram edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Özaydın, yöresel kıyafetleri ile ülkelerin tanıtımının yapılacağı festivalde defile, müzik dinletileri ve resim atölyeleri gibi etkinliklerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

GAÜN turizm fakültesi yeni nesil fakülte olarak projelere devam edecek

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay ise ‘Bugünlerden Yarınlara Taşıyan Yeni Nesil Fakülte' olarak Gastronomi alanında yenilikçi projelere odaklanacaklarını belirtti. Prof. Dr. Prof. Dr. Bay, nörogastronomi ve duyusal analiz laboratuvarının Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulması ile devam edeceklerini ve gastronomi başkentine yakışır bir araştırma merkezini buraya kazandıracaklarını ifade etti.

Uluslararası öğrencilerin entegrasyonuna katkı sağlayacak

GAÜN Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, bu eğitimlerin ve festivalin öncelikle öğrencilerin entegrasyonuna katkı sağlayacağını, Gastrodiplomasi alanında Gaziantep'e ve Türkiye'ye bu konuda öncülük edeceklerini belirterek, “Mutfak kültürleri aracılığı ile kültürlerarası iletişim daha güçlü bağlarla kurulabilir. Gastronomi sadece yemekten ibaret değildir, biz bu konudaki bilgi birikimimiz ile bu alana öncülük ediyoruz” dedi. Öğr. Gör. Uçuk, gastronominin bilimsel ve sanatsal yönüne akademik bilgi birikimleri ile destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplumsal duyarlılık projeleri ile entegrasyon güçleniyor

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş, TDP bünyesinde her yıl yaklaşık 300 sosyal sorumluluk projesi yürütülmekte olduğunu ve uluslararası öğrencilerin entegrasyonuna yönelik birçok faaliyet gerçekleştirildiğini vurguladı. Hollanda Dış İşleri Bakanlığı ile imzalanan “Suriyeli Öğrenciler Burs Programı” projesi ile çok sayıda öğrencinin desteklenmesini sağlayarak entegrasyonu artırmayı amaçlandığını sözlerine ekledi.