GAÜN'den Geleceğe Nefes Kampanyası'na 411 fidan daha

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaşama geçirilen “Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganından hareketle yürütülen Geleceğe Nefes Kampanyası'na GAÜN öğrenci toplulukları tarafından 3 bin fidan dikilirken kampanyaya Oğuzeli MYO ve İslahiye MYO'dan da 411 fidanla destek verdi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan etkinlikte, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sarıoğlu, Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesine 111 fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe'nin Delikli Tepe Ağaç Dikim Alanı'na toplam 30 bin fidan dikildi. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, “Bu kapsamda yüksekokulumuza diktiğimiz ağaçlarla okulumuzu ve çevresini daha yeşil ve yaşanılabilir bir ortam haline getirme çabamız devam edecek” dedi.

Etkinlik kapsamında, İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri de hocalarıyla birlikte yaklaşık 300 ağaç dikerek Geleceğe Nefes Kampanyası'na destek verdi. Kampanya doğrultusunda İslahiye'de toplam 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme kampanyasına İslahiye Kaymakamı M. Lütfi Kotan, İslahiye Orman İşletme Şefi vekili Adem Özdemir, daire amirleri, memurlar, okul müdürleri, öğretmenler ve İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile diğer okulların öğrencileri katıldı.