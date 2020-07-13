GAÜN'den ilaç müjdesi

Gaziantep Üniversitesi Teknopark firması Farmagen'in ortak çalışmalar yaptığı Atabay Kimya ve Sanayi Ticaret A.Ş ile Novel Farma, Covid 19 tedavisinde kullanılan Favipiravir etkin maddeli iki yerli ilacın seri üretimine başladı.

Gaziantep Teknopark firması olan Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Covid 19 tedavi protokolünde kullanılan ilaçlardan birinin etken maddesi olan Favipiravir'i yerli ve milli olarak sentezleyerek bu etken maddeyle yapılan Favicoir adlı ilacın seri üretimine başladı. Firma, ilacın üretime başlamasındaki katkılarından dolayı gazetelere teşekkür ilanları verdi. İlanda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere emeği geçenlerin adı tek tek sıralanarak ilgi ve hassasiyetleri için teşekkür edildi. Rektör Gür de sosyal medya hesabından Atabay firması ve ilacın üretime başlamasındaki katkılarından dolayı GAÜN Teknopark çalışanlarına minnet duygularını ifade etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, biyoeşdeğerlik Ar-Ge çalışmaları GAÜN Teknopark firması Farmagen İKU Merkezinde tamamlanan ve üretimi Novelfarma tarafından gerçekleştirilen yerli ve milli Covid-19 ilacının ruhsatının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlendiğini ve seri üretime geçtiğini belirterek, “Firma ilaçtan 5 bin kutu da Sağlık Bakanlığına hibe olarak verdi. Üniversitemizin katkılarıyla ülkemiz Covid 19 ile mücadelede daha da güçlü” dedi.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Farmagen CEO'su ise “Hepimiz iyi bir takım oyuncusuyuz ve zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz ve şanslıyız ki aramızda zayıf halka yok. Gaziantep Teknopark klinik araştırmalar için bize en iyi ortam” şeklinde konuştu.

"3 ilacımız daha yolda"

Gaziantep Teknopark Firması Farmagen İKU Merkezinde biyoeşdeğerlik çalışması yapılan 5 ilaçtan ikisinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak seri üretime başladığını, kalan üçünün de yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye'nin Covid 19 mücadelesinde yerini alacağını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Bu iki müjdemize ek olarak inşallah yakın bir gelecekte yeni üretim müjdeleri de vermeye devam edeceğiz. Farma (İlaç) endüstrisinde başarı ekosistem işidir. Güçlü bir altyapı, deneyimli akademisyenler, özel sektörü bünyesine katabilecek işbirlikleri ve bunları koordine edecek vizyon gereklidir. Üniversitemiz işte bu koordinasyonu en iyi şekilde sağladığı için üretiyor. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.