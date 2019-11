GAÜN'den kan bağışı kampanyasına destek

Dr. Ali Gür, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyanın açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Verdiğiniz kan bir gün gelir annenize, babanıza, kardeşinize, eşinize, dostunuza ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin verdiğiniz kan en yakınınıza gidecek. Başkalarının verdiği kan da size ilaç olacak” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, özellikle bir hekim olarak dönem dönem kan verdiğini çünkü insanın vücudunun kan elemanları başta olmak üzere yenilenmeye ihyacı olduğunu belirterek, bu yenilenme süreci içerisinde kan verildiğinde daha sağlıklı olunduğununu söyledi.

Prof. Dr. Gür konuşmasında, “Kan vermek insanı yormaz tam tersine birçok noktada yenilenmeyi gerektirir. Sizden ricam bu konuda hiç çekinmeden rahatlıkla kan verebilirsiniz. 6 ay gibi bir süre zarfında kan verebilirsiniz ancak belli hastalıkları olanlar vermeyebilir. Verdiğiniz kanı bir gün gelir annenize, babanıza, kardeşinize, eşinize, dostunuza ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin verdiğiniz kan en yakınınıza gidecek. Başkalarının verdiği kan da size ilaç olacak. Özellikle Kızılay başta olmak üzere kan tedariki noktasında ulusal düzlemde her türlü ihtiyacı gideren en sıkıntılı süreçlerde, deprem gibi büyük afetlerde her zaman yanı başımızda olan ulusal ve uluslararası hizmet sunan Kızılay'a her türlü kan bankası oluşumunda destek vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 3 milyon kan ihtiyacımız var”

GAÜN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Türkiye'nin yıllık 3 milyon civarında kan ihtiyacı olduğunu, bunun da 100 bininin Gaziantep'e düştüğünü ifade ederek, “Bizler Kızılay Şube ve Kan Merkezi olarak birlikte bu sürekli ihtiyacı karşılamak sorunluluğundayız. Bununla ilgili öncelikle Gaziantep Üniversitesi'ne, sendikalara, öğrenci topluluklarına böyle bir kampanyaya destek verdikleri için teşekkür ederim. Gaziantep Kan Merkezi çevre illerden Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa'ya hizmet veriyor. Oralardaki 60'a yakın hastanenin ihtiyaçlarını gideriyor. Bu sebeple toplumun tüm kesimlerinden ricamız acil olmayan ama sürekli ihtiyaç olan bugün bizim olmasa da yarın ihtiyacımız olabilecek bir kan stoğunu belli bir seviyede tutmak” şeklinde konuştu.

GAÜN Öğretim Üyesi ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. A. Necmettin Yazıcı ise Türk Kızılayı'nın tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen yardım ve hizmetleri karşılıksız olan, kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yazıcı, “Kan bağışı hayat kurtarır. Bağışlanan her kan kurtarılan üç can demektir. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” ifadelerine yer verdi.

“Kızılay, tarafsızlığın ve başarısının simgesi”

Kızılay'ın ihtiyaç halinde dayanışmanın, ızdırap anında eşitliğin, ayrım gözetmeden insanlığın tarafsızlığın ve başarının simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yazıcı, “Gücünü, yedi temel prensibinden alan Türk Kızılay'ı kuruluşundan bu yana sadece savaşlarda veya doğal afetlerde insanlığın yanında olmakla kalmamış uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış topluma hemşirelik eğitimi vermiş ve yine topluma ilk yardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış korunmaya gereksinim duyan pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuş ve sunmaya devam edecektir” diye konuştu.

Kampanyaya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nin farklı birimlerde çalışan temsilcileri, memur ve işçi sendikaları yöneticileri ve çok sayıda öğrenci destek verdi.