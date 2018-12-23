GAÜN'den Ortadoğu'ya eğitim atağı

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan eğitim kapısı olmak amacıyla atağa kalktı. Bu amaçla Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Ortadoğu'nun eğitim üssü olan Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli üniversitelerle işbirliği görüşmelerinde bulunarak, protokol imzaladı.

Rektör Gür ve Rektör Yardımcısı Demir, üç gün süren temasları sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. GAÜN üst yöneticileri daha sonra Ürdün'de bulunan 32 üniversiteden, akademik anlamda en iyi olan Ürdün Üniversitesi, Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yermuk Üniversitesi ve Prenses Sümeyye Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bu üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve dekanlarından oluşan heyetlerle yapılan görüşmelerde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda müzakereler yapılarak, protokoller imzalandı.

"Üniversitemiz Ortadoğu'da tanınıyor"

Ziyaretleri sırasında beklenenin de üstünde bir ilgi gördüklerini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Ziyarette bulunduğumuz üniversitelerin üst yönetimleri her türlü konuda işbirliğine hazır olduklarını beyan etti. Öğrencilerin ikişer yıllık dönemler halinde Gaziantep ve Ürdün'de eğitim alarak çift diploma alma dahil birçok konuda çalışma başlatılması için görüş birliğine vardık. Tabi, bununla ilgili YÖK nezdinde birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyor” dedi. Ürdün'deki üniversitelerin yöneticilerinin en kısa zamanda Gaziantep'e gelecekleri sözünü de verdiğini belirten Rektör Gür, “Ziyaretimiz, Gaziantep'in Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan eğitim kapısı olması yolunda önemli bir adım oldu. Üniversitemizin bu ülkedeki tanınırlığından da mutlu olduk” diye konuştu.

"Ürdün'de ABD ve Avrupa'nın üniversiteleri var"

GAÜN'ün Dünya'nın 105 ülkesinden, 4 binin üzerinde öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bizim yüzümüz hem Doğu, hem Batı'ya dönük. Nitekim Ürdün Ortadoğu'nun en önemli eğitim merkezi. Gördük ki, bu ülkede ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinden üniversiteler var” dedi. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Ortadoğu'nun eğitim üssü olan bu ülkede Türk Üniversitesi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunun altını çizdiği açıklamasını şöyle tamamladı: “Gerçekten, ziyarette bulunduğumuz üniversitelerin bizimle ortak iş yapma konusundaki teveccühleri görülmeye değerdi. Ne yazık ki, ABD ve Avrupa ülkeleri, Ürdün'deki üniversiteleri üzerinden bu ülkeye nüfuz etmeye çalışıyorlar. Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olduğu gibi, biz de üniversite olarak eğitim alanındaki kapısı olacağız. Ürdün'ün yanı sıra Arap ülkelerinde eğitim alanında varlık göstermeye başlamamızın zamanı gelip geçmektedir" diye konuştu.