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GAÜN'den otizmli çocuklar için anlamlı proje

Gaziantep Üniversitesi; Yunanistan, İtalya ve İspanya’dan kurum ve kuruluşlar ile birlikte otizmli çocuklar ve aileleri için anlamlı bir proje başlattı.

Gaziantep Üniversitesi; Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan kurum ve kuruluşlar ile birlikte otizmli çocuklar ve aileleri için anlamlı bir proje başlattı. Proje kapsamında otizmli çocuğu olan ebeveynlerin streslerinin azaltılması, yaşam kalitelerinin arttırılması için bir eğitim modülünün hazırlanması ve ebeveynlere yönelik bir dizi eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.


Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ortak olduğu ve Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi kapsamında finanse edilen projede ayrıca bu alanda çalışan profesyoneller ve ebeveynler tarafından kullanılmak üzere ulusötesi dijital bir eğitim aracı da geliştirilecek. Proje kapsamında ortak ülkelerle yapılan ilk toplantı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya ortak ülkelerin proje ekipleri katılırken, proje faaliyetleri ve ortak ülkelerde gerçekleştirilecek yaygınlaştırma çalışmaları da değerlendirildi. Projeye Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Şahin ile Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı katıldı.

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