GAÜN'den Sri Lanka saldırılarına tepki

Dr. Ali Gür, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ali Gür imzasıyla Gaziantep Üniversitesi adına yayınlanan taziye ve kınama mesajında, 185 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Özellikle son bir yıl içerisinde Müslümanlar adına kaygı verici hadiselerin yaşandığı, camilerin ve Müslümanlara ait çok sayıda iş yerinin ateşe verildiği Sri Lanka'da Paskalya Bayramı kutlamalarının da gerçekleştiği 21.04.2019 tarihinde sabahın erken saatlerinden itibaren eş zamanlı ve peş peşe olarak kilise ve otellerde patlamalar meydana gelmiş olup bu patlamalar neticesi ilk belirlemelere göre 185 kişi hayatını kaybetmiş,469 kişi de yaralanmıştır. Kutsal kitabımız Kur'anda geçen Maide suresinin 32.ayetine göre ‘Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' emri gereğince Gaziantep Üniversitesi olarak bu saldırıyı tüm insanlığa yapılmış addediyoruz. Özellikle kaos ve terörden beslenen nefret söylemlerinin zirveye ulaştığı günümüzde faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun masum insanları hedef alan bu tür terör saldırılarını şiddetle tel'in ediyoruz' ifadelerini kullandı.