GAÜN'e bölgenin en büyük kapalı halı sahası

Türkiye'nin ilk TSE Belgeli spor merkezi olan GAÜN Sporium Kompleksine eklenen, Doğu ve Güneydoğunun en büyük kapalı halı sahası törenle hizmete açıldı.

30 metre genişlik, 50 metre uzunluğuyla bölgemizin en büyük kapalı halı sahasının açılış töreninde başlama vuruşunu yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN'ün bir yandan bilimsel başarılarını sürdürürken, diğer taraftan da fiziki altyapısını güçlendirdiğini kaydetti. Gür, Türkiye'nin TSE Belgeli ilk üniversite spor kompleksi olan GAÜN Sporiumun son iki yıldır hem hizmet ağını genişlettiğini, hem de iki yıl öncesinin birkaç katı fazla sayıdaki öğrenciye hizmet verdiğini vurgulayarak, “Açılışını yaptığımız bu bölgemizin en büyük kapalı halı sahası, 4 gün süreyle öğrencilerimize ücretsiz olacak” müjdesini verdi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir'in yanı sıra, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı açılışta Rektör Gür, Türkiye Ampute Milli Takım Kalecisi Fatih Karakuş'un koruduğu kaleye iki penaltı atışı kullandı. Gür, atışlardan birisini gole çevirirken, diğer atışı ise Kaleci Karakuş tarafından kurtarıldı.

Açılışa katılanlara kapalı halı saha hakkında bilgi veren GAÜN Sporium İşletme Müdürü M. Adem Demirezer, kötü hava şartlarına rağmen kısa bir sürede tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Demirezer, fitness projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Demirezer, “GAÜN öğrencileri her şeyin en iyisine layıktır. Biz de onlara yaraşır şekilde hizmet için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızda her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür hocamız başta olmak üzere üst yönetimimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.