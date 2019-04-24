GAÜN'lü dağcılar Köklüce Kalyonu'nda

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) ikinci dönemde faaliyetlerine Araban'ın Köklüce Kanyonu'nda, Yaz Gelişim Kampı ile devam etti.

GAÜN Dağcılık Topluluğu üyelerinin dönem başında aldıkları yaz temel eğitiminin devamı olan ‘Yaz Gelişim Kampı', Araban'ın Köklüce Kanyonu'nda gerçekleştirilen faaliyete 42 kişilik bir katılım sağlandı.

GÜDAT lideri Kemal Doğan, dönem başında verilen eğitimler ve yeni temel bilgilerin öğrenildiği kampta ekip olmanın, inovatif hareket etmenin yanı sıra zorlu durumlara çözüm üretmenin öneminin işlendiğini belirtti. Doğan, GÜDAT üyelerinin iniş yapılan sistemlerin nasıl kurulduğunun önemini öğrenerek, kendilerini geliştirmek üzere eğitim almaya devam edildiğini söyleyerek, “Bu kampta, üyelerimiz kendi kurdukları iniş sisteminden emniyetli bir şekilde iniş yaptılar. Kampı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Yaz gelişim kampımıza katılan üyelere, eğitmenlere, Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğüne ve bizlere her daim katkısını esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ediyor ve bizlere olan destekleri sürdüğü sürece Üniversitemiz flamasını ve Türk Bayrağını Türkiye'nin tüm dağlarında dalgalandırmaktan gurur duyarız" diye konuştu.