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GAÜN'lü mühendis adayları çalışmalarını sergiledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, EEE499 dersi kapsamında bir dönem boyunca yaptıkları çalışmaları sergileyip marka temsilcileriyle buluşturdu.


GAÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Amfi Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Tolgay Kara, sergiye 94 mühendis adayı öğrencinin 29 projeyle katıldığını söyledi. Kara, “Bu çalışmalar öğrencilere motivasyon ve tecrübe kazandırıyor. Bitirme projelerinin sunumlarını yapan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları uygulamalı olarak anlatma imkanı buluyor”dedi.


Sergilenen projeler, aralarında akademisyenler, sanayiciler, Ar-Ge uzmanları, Gaziantep Teknopark yöneticileri, STK temsilcileri ve öğrencilerin olduğu çok sayıda davetli tarafından ilgiyle incelendi. Sergi, yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı üç projenin seçildiği ve projeleri gerçekleştiren mühendis adaylarının plaketle ödüllendirildiği törenle son buldu.

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