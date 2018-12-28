GAÜN'lü öğrenciler Yemen'deki drama kayıtsız kalmadı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirleri Yemendeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'e teslim etti.

Yemen'deki bu insanlık dramına duyarsız ve sessiz kalmamak için Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de duyarsız kalmadı. İlahiyat Fakültesi Öğrencileri kermes düzenleyerek, elde ettikleri paraları diyanet aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Kermesten elde edilen geliri kabul eden Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, öğrencilerin Yemen için topladıkları yardımdan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çalışanlara ve öğrencilere teşekkür eden Ahmet Çelik, “Yemen'deki bu insanlık dramına duyarsız kalınmaması ve bu konuda da herkesin duyarlı olması gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Yemen'deki ihtiyaç sahipleri için kayıtsız kalmadıklarını belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, “Öğrencilerimiz, gerek orada kanayan yaraya derman olmak gerekse bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yapmak için orada yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerine yardım eli uzatarak onlara bir nebze de olsa umut oldular. Fakülte öğrencilerinden gelen talepler üzerine harekete geçen bölüm öğrencileri kermes düzenleyerek gelirleri Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderdi” diye konuştu.

Kermesi organize eden öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek hediye verdi.