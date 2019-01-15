GAÜN'lü öğrencilerden köy okuluna kütüphane

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri "Kütüphanede Kelebek Etkisi" projesi kapsamında, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğrencileri Arslanlı Köyü İlkokulu'nda kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışında konuşan Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, kütüphane kuran öğrencileri kutlayarak, “Bu duyarlılığı, farkındalığı ve görünmeyenleri gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız ve Rektörümüze çabaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, öğrencilerin bu tür duyarlı projelerin hayata geçirilmesinde her zaman yanında olacaklarını belirterek, “Kaymakamlığımız, belediyemiz ve üniversitemizle birlikte bu projeyi devam ettirelim” şeklinde konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Gaziantep Üniversitesi'nin bir markası olan Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin minik öğrencileri kütüphaneyle buluşturdukları için mutlu olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Gür, “Öğrencilerimiz, bu köyde kitap okuma aşkıyla yanan küçük yavrucaklarımıza hem kitaplık kurdu, hem de kütüphane mekânı oluşturdu. Bu anlamlı girişimlerinden dolayı öğrencilerim adına gurur duyuyor onlara yol gösteren hocalarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel projelerde protokol ile bir arada bulunmayı istiyoruz” diye konuştu.

Açılışta, protokol tarafından öğrencilere hediyeler verildi, ayrıca pasta kesildi. Arslanlı İlköğretim Okulu Kütüphanesi'nin açılışına, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İlçe Jandarma komutanı Yunus Göl, İlçe Emniyet Amiri Şefik Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel ve GAÜN Oğuzeli MYO Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Murat Karahan katıldı.