GAÜN'lü öğrencilere 200 bin TL'lik destek

GAÜN Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Muhammed Alaca ve Lokman Öztürk geliştirdikleri projelerle Akıncılar Takımı adı altında ulusal çapta yapılan yarışmalarda damga vurmuştu. Takım ilk kez TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen İHA yarışmasında “Sabit Kanat Mansiyon” ödülünü, 2021'de İHA yarışmasında “Sabit Kanat Yerli Yazılım Birincilik” ödülünü almaya hak kazanırken, Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında da “En Özgün Tasarım” ödülünü aldı. Takım bu yıl düzenlenen İHA yarışmasında ise “Sabit Kanat Performans Birincilik ve Yerli Yazılım Birincilik” ödüllerini kazanma başarısını gösterdi.

Muhammed Alaca ve Lokman Öztürk 200 Bin TL destek çekini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Hasan Mandal ve ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'den aldı.

Hızlandırma Destek Programı ile TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takım veya takım üyelerinin yarışmaların ardından TEKNOFEST projesi veya farklı proje üzerinde çalışarak şirket kurmuş ve Ar-Ge çalışması yürüten veya ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşıması amaçlanıyor. Sunulan 2 farklı destek programı ile seçilen ekiplere hibe desteğinin yanı sıra girişimcilik eğitimlerinden alanında uzman ve yönetici mentor görüşmelerine, ofis ve patent desteğinden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 12 farklı imkân da sağlanıyor.