GAÜN'lü sporcunun büyük başarısı

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretmenlik Bölümü Öğrencisi Zehra Döşüçukur, 16-18 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılan Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasında Taekwondo 53 kiloda şampiyon olmuştur. 2019 Yılında İtalya Napoli'de yapılacak olan Universiade yaz oyunlarında ülkemizi temsil etmeye katılmaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu Zehra Döşüçukur'u, sporcunun antrenörü ve aynı zamanda babası Veysel Döşüçukur ve BESYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer'i rektörlük makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencimizin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, her türlü imkanı sağlamak adına gereken desteği vereceğini kaydetti. Milli sporcunun antrenörü ve babası olan Veysel Döşüçukur'a hitap eden Rektör Gür, sporcunun başarısının hem ailesini hem de ülkeyi mutlu ettiğini kaydetti. Başarıların tesadüfen değil tam tersine azim, sebat ve sürekli çalışarak geldiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Gül, sporcuyu azim ve kararlılığı nedeniyle de kutladı. Zehra Döşüçukur, Taekwondo sporunu 12 yıldan buyana yaptığını ve spora babasının desteği ile başladığını belirtti. Zehra Döşüçukur, "Spora başladığım ilk dönemler de Taekwondo'yu sevmiyordum ancak daha sonra başarı elde ettikçe bu spora karşı sevgim giderek arttı. Spor sayesinde birçok ülke gördüm birçok arkadaş edindim. Farklı kültürler gördüm ve birçok madalya kazandım. Avrupa üçüncüsü daha sonra da Kulüpler Avrupa şampiyonu oldum. Türkiye ve uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandım. Son olarak da 16 -18 Nisan da Kahramanmaraş'ta yapılan Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bundan sonraki hedefim ise İtalya Napoli de yapılacak olan müsabakalarda şampiyon olup, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak” diye konuştu.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer, Zehra Döşüçukur'un çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve İtalya'da yapılacak olan Universiade Yaz Oyunlarında da madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Biçer, ayrıca Türkiye'yi ve Gaziantep Üniversitesi'nin tüm dünyaya başarılı bir şekilde tanıtacağına inandığını kaydetti. Gaziantep Üniversitesi'nin verdiği bu destekten dolayı mutlu olduklarını belirten antrenör Veysel Döşüçukur, "Hem ilimize hem de ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek adına mutluluğumuz daha da katlanıyor. Türk barağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak, büyük bir şereftir. İtalya da Temmuz ayında düzenlenecek olan Üniversiade 2019'dan madalya ile dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.