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GAÜN'ün başarısı YÖK raporunda

YÖK Başkanı Prof.

Dr. Yekta Saraç'ın açıkladığı ve kamuoyu erişimine açılan 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Gaziantep üniversitesi birçok başarıya imza attı.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, YÖK'ün raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “YÖK Başkanımız Yekta Saraç Bey'in kamuoyuna açıkladığı 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda; Gaziantep Üniversitesi'nin 4 başlıkta önemli başarı gösterdiği raporlandırılmıştır. Göreve başladığımızda Gaziantep Üniversitesi'ni toplumla kucaklaşan, sosyal sorumluluklar üstlenen, kentiyle iç içe bir üniversite olma hedefini koymuştuk. Geldiğimiz noktada Sosyal Sorumluluk Projesi sayısının en yüksek olduğu üniversite olmamız bu hedefimize ulaştığımızı göstermektedir. Üniversite hastanelerinin maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği bir dönemde üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kar oranı en yüksek üniversiteler arasındaki sıralaması da bir yönetim başarısı olduğu mutlaktır. Teknokent ve TTO projelerine katılan öğrenci sayısının fazlalığı, öğrenciler tarafından yürütülen sosyal ve endüstriyel proje sayısının yüksekliğindeki başarımız raporda kayda geçmiştir. Ama, bunlarla yetinmeyip sıralamadaki yerimizi daha üst sıralara taşıyacağız. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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