GAÜN'ün Dünya Göç ve Mülteci Kongresi'nde son viraj

Dünyanın 21 ülkesinden gelen akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongrede, göçmen ve mültecilerin sağlık, hukuk, toplumsal ve kültürel sorunları ele alınacak.

Kangrenin düzenlenmesinde son düzlüğe girilmesi nedeniyle Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Metin Bedir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak Türkiye'nin önde gelen gündemi olan Suriye konusunda Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından buyana önemli bir misyon üstlendiklerini ve öğrenim çağındaki gençlere kapılarını açtıklarını vurguladı. Daha sonra Suriyeli gençlere kendi dillerinde eğitim imkanı sağlayan programlar açtıklarını, geçtiğimiz yıl eğitime başlayan Cerablus Meslek Yüksek Okulu'ndan sonra, önceki gün de El-Bab, Azez ve Afrin'de üç fakültede derslerin başladığını kaydeden Gür, “Ordumuz bir yandan güvenliğin sağlanması için sınır ötesi operasyon düzenlerken, biz de aynı gün eğitim ordumuzla Suriye'ye girdik ve gençlerimizin eğitimi için start verdik” dedi.

"Kongreye katılım çok yüksek"

Gaziantep Üniversitesi ve Global Health ve Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) organizatörlüğünde, düzenlenecek olan kongrenin Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi başta olmak üzere farklı salonlarda gerçekleşeceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasının devamında şöyle dedi: “Kongremiz, panel, çalıştay ve atölyeleri kapsıyor. Yaklaşık 60 oturumun gerçekleşeceği kongreye Nebraska Üniversitesi, Trent Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi, Saint Marry's Üniversitesi Warwick Üniversitesi, Innsbruck Üniversitesi, Köln Üniversitesi ve Beyrut Amerikan Üniversitesi bilimsel ve akademik destek sunuyor. Kongrede Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ile Kuzey Afrika olmak üzere 21 ülkeden önde gelen akademisyen, araştırmacı, uluslararası organizasyon, dernek ve sivil toplum temsilcisi; mülteci sağlığı ve yönetimi, eğitim, istihdam ve toplumsal uyum konularında önemli tartışmalar yürütecek. Yaklaşık 100 üniversiteden 250'ye yakın akademisyenin katılım göstereceği kongrede 13,1 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin acil ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği, yaşam koşullarının nasıl iyileştirilebileceği, uluslararası haklardan ve ülkelerin vatandaşlık haklarından etkin bir şekilde nasıl yararlanabilecekleri gibi konuların da ele alınması hedefleniyor.”

"Ön yargısız katkı yapan tek ülke Türkiye"

Rektör Prof. Dr. Gür, kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılması planlanan kongrede, dünyanın birçok bölgesindeki Suriyeli'nin ruhsal, akut ve kronik hastalık durumlarının yönetimini geliştirmek için çalışan girişimler ve sağlık hakları ile ilgili bir bildirinin de yayımlanmasının planlandığını vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göç meselesi olduğu zaman hiçbir ön yargısı olmadan, tamamen insani etik kurallar içerisinde davranıp, kapılarını açan tek ülke Türkiye'dir. Bunu hiç tartışmıyoruz bile. Yine göç meselesi olduğunda ve dramatik olayların yaşandığı noktada inisiyatif alarak her türlü dinamik süreci yürüten üniversite Türkiye'de yine Gaziantep Üniversitesi. Bunu bir taraftan eğitim, lisans programları açarak diğer taraftan sınır ötesinde Türkiye'nin ilk defa yaptığı üniversiteye bağlı fakülteler açarak diğer taraftan dünyanın en büyük göçle ilgili kongresine ev sahipliği yaparak öbür taraftan umuyoruz ki yeni başlayan Barış Pınarı Harekatında en kısa sürede ordumuz muzaffer olsun. O bölgeler terörden temizlensin ve hiçbir askerimizin, hiçbir masumun hiçbir sivilin de ayağına taş değmesin diyoruz. Ancak olur ya askerlerimizden veya sivillerden yararlanan olursa da bu konuda yetkilendirilmiş ilk hastane tedavi için yine Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi olmuştur.”

"Işığı Gaziantep Üniversitesi yaktı"

Merkezi ABD'de bulunan ve Gaziantep Üniversitesi'nin kongre düzenleme ortağı olan Global Sağlık Araştırma Yönetim Ve Çözümleri Derneği'nin Başkanı Prof. Dr. Adnan Hammad ise, Ortadoğu'nun bu tür krizleri sıkça yaşadığına dikkat çekerken, “Dünyada yaklaşık 65 milyon mülteci vardır. Ne yazık ki o mültecilerin yüzde 51'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşıyor. Kadınlar ve çocuklar o oranın yüzde 31'ini oluşturuyor. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli konaklıyor ve yükü sorumluluğu oldukça fazla. Kongremize, 23 ülkeden 258 bilim adamı gelecek. Bu bilim adamları mülteciler ve zorunlu göçmenlik hakkında konuşacaklar. Benim umudum Gaziantep Üniversitesi bu konuda yatırım yapacak ve ilişkileri kurmak adına hem bilim adamları, hem sivil toplum kuruluşları hem de hükümet kuruluşlarla buluşarak bir ilişki kuracak. Hayalim şudur; ne zaman karanlık varsa o ışığı biz yakmalıyız. Şu andaki bu ışığı Gaziantep Üniversitesi yakıyor.”