Gaün'ün Erasmus ofisi Viyana'da

Avusturya'da, Viyana Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Kağıtsız Erasmus+ Konferansı'na Gaziantep Üniversitesi'ni (GAÜN) temsilen Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanı Şeyho Bozkuş katıldı.

Konferansa 18 program ülkesi Ulusal Ajansı temsilcileri ve 25 program ülkesinden 150 üniversite temsilcileri katıldı ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından kağıtsız erasmus konusunda sunum yapıldı. GAÜN'ü temsilen sunum yapan GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanı Şeyho Bozkuş, yaptı. Bozkuş, yapılan oturumlarda farklı üniversitelerden katılımcılar ile tanıştıklarını ve Erasmus+ Programı kapsamında ikili iş birliği için ön çalışma yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Bozkuş, “2019 Yılı Erasmus+ Uygulama El Kitabı Kâğıtsız Erasmus (ErasmusWithoutPaper) ve Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması (OLA) projeleri kapsamındaki dijital sistemlerin kullanılmasına ayrıca yer vermekte ve yükseköğretim kurumlarında öğrenci ile imzalanan hibe sözleşmesi dışındaki belgelerin bu sistemler kullanılarak hazırlanabilir” dedi. Bozkurt, “Erasmus+ Programı, yüksek öğretim kurumlarını birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden bir Avrupa Birliği programıdır. Öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak Avrupa'da 1987 yılında başlayan Erasmus programına, 2003-2004 akademik yılında Gaziantep Üniversitesi pilot uygulama olarak Türkiye'de bu programa dahil olan üniversitelerden biri olmuştur. Gaziantep Üniversitesi, 2003 tarihinden itibaren Erasmus+ programından faydalanmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda, üniversitemiz 2014-2020 eğitim-öğretim yılına kadar Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi çerçevesinde Erasmus+ programından yararlanmaya devam edecektir" diye konuştu.