İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN'ün gastronomi başarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, katıldığı gastronomi şenliğinde gerçekleştirilen yarışmalardan madalya ile döndü.


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Sekizinci Sanat Topluluğu üyeleri ve Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, Toros Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Şenliği'ne katıldı. Şenlikler kapsamında düzenlenen workshop ve yarışmalarda Gaziantep Üniversitesi'ni temsil etti. Toplam 3 kategoride 27 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmalar kapsamında GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tüm dereceleri alarak büyük bir başarıya imza attı. Üniversite kategorisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Süleyman Emre Küçükyavuz altın madalya, Sümeyye Serttaş gümüş madalya, Bilge Uyan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Festival kapsamında GAÜN Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk ve Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayran tarafından bir de panel düzenlendi. Etkinliğe Mersin ve diğer illerden gastronomi ve aşçılık alanından birçok kişi katıldı.


Yarışma sonunda GAÜN Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, desteklerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül'e ve GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Özkanlı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.