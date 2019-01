GAÜN'ün Onur Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Dr. Mehmet Kahraman, 2018 TÜBA-GEBİP Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Daha önce de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülüne layık görülen GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman, bu defa da Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görüldü. Doç. Dr. Kahraman'ı kutlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de senato adına kendisine plaket takdim etti.

Külliye'de tören

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA üyeleri, üniversite rektörleri ile akademisyenler, ödül sahiplerinin yakınları ve davetliler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Ödüle layık görülen bilim insanlarını kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Genç bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan heyecan, azim, gurur ve cesaret, ülkemizin geleceği adına bize büyük umutlar aşılıyor” dedi.

“Hocamızı kutluyorum”

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kahraman'ın bir süre önce de TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü'nü kazandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Hocamızın üst üstü elde ettiği bu başarılardan büyük mutluluk duyduk. Kendisiyle üniversite olarak iftihar ediyor, yeni başarılarını bekliyoruz. Bu nedenle senatomuz hocamıza bu plaketi verme kararı aldı. Ben de üniversitemiz adına plaketini takdim ediyorum. Dünyanın 104 ülkesinden 4 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, Türkiye'de ise birçok ilke de imza atarken, bilimsel çalışmalarıyla da adını duyurmaya devam edecektir. Biz de yönetim olarak bilimsel çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hocamızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüllü hocadan teşekkür

Türkiye'nin bilimsel anlamda verilen prestijli ödüllerin arasında gelen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü'nü kazanan GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın elinden almıştı. Bu kez de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende TÜBA-GEBİP Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Doç. Dr. Kahraman, “Bu ödüller yoğun, tempolu ve yorucu geçen 13 yıllık bir akademik serüvenin meyveleridir. Bu ödüllere layık olmamda çok büyük emekleri olan hocalarım, arkadaşlarım ve üniversite yönetimleri vardır. Buradan özellikle teşekkür etmek istediklerim var. Öncelikle, beni akademik dünyaya hazırlayan ve bu ödüllere layık görülmem de çok büyük emeği olan Yüksek Lisans ve Doktora danışman hocam Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çulha'ya şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca doktora eş danışmanın İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Akman'a çok teşekkür ederim. Gaziantep Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak atandığımda projelerimi ve araştırmalarımı yürütmek için her türlü altyapı ve imkanları sağlayan, önceki dönem rektörümüz, Prof. Dr. Yavuz Çoşkun hocama ve ekibine teşekkür ederim. Son olarak, bilimsel araştırmalara her zaman çok büyük önem veren ve her platformda bilim insanlarının önünü açan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Ali Gür hocama ve ekibine ayrıca çok teşekkür ederim” diye konuştu.