Gazeteci Kurtar Çakın'ın objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" sergisi

Gazeteci Kurtar Çakın'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında çektiği fotoğraflarından oluşan sergisi Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi açılışına Gazeteci Kurtar Çakın ile birlikte KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Başkanı Cuma Erdem, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Kıbrıs Gazileri ile sanatseverler katıldı. Çakın sergide 1974 yılında Kıbrıs'ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 3 günde 498 kişinin şehit düştüğünü ve çektiği fotoğraflarla katliamı dünyaya ilk duyuran gazeteci olduğunu söyledi. Sergide fotoğrafları sanatseverlere sunulan ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı da olan Kurtar Çakın, "Gaziantep'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında açtığım sergime gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sergi Adana, Mersin ve KKTC'den sonra açmış olduğum dördüncü sergi oluyor. 1974 yılında 45 gün adada görev yapan bir gazeteci olarak çektiğim kareleri sunuyoruz. Muratağa ve Adalar'da yapılan katliamlara dair fotoğraflar da sergimde yer alıyor. Bu sergi benim için büyük bir önem taşıyor. O zamanları, yaşadıklarımızı unutmak mümkün değil. O tarihlerde çektiğim fotoğrafları 19 Temmuz'da sergileyecek olmak benim için çok gurur verici. Matara kapağında 60 derecelik sıcağın altında birbirlerine su ikram ederek savaşan Türk Mehmetçiğiyle beraber omuz omuza bulunmanın bugün onurunu yaşıyorum. Mehmetçikle ne kadar gururlansak azdır. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta bu serginin Sanko Sanat Galerisi'nde açılması için emek veren Konukoğlu ailesine ve Sanko Holgind Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek beye teşekkür ediyorum" dedi.

“Bu fotoğraflardan başka bir şey kalmadı”

Savaş dönüşü ilk sergisini 1974 yılında Adana'da açtığını kaydeden Çakın "Kahraman Türk Ordusu'nun 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda iki aya yakın bir süre görev yaptım. Bu süre içerisinde birçok olaya tanıklık ettim. Savaşın üzerinden 45 yıl geçti. Bu anlamlı 45'inci yılda 54 fotoğrafımla yeni kuşağın temsilcilerine Kıbrıs'ı anlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Genç nesillere Kıbrıs'ı anlamak gerekiyor. Bu mesele Kurtar Çakın meselesi değildir. Bu memleket meselesidir. Türk Ordusu neden oraya girdi? Çocuklar ve gençler öğrenmeli” diyen Çakın, şöyle devam etti:

"Derli toplu şekilde bütün okullarda gençlere sergiler açılarak anlatılmalı. Bu tür sergilerin daha da genişletilerek yapılması lazım. Ben o katliamı yaşadığım için anlatırken çok kötü oluyorum. Kıbrıs bana üzüntüden başka bir şey anlatmıyor. Çok acı şeyler yaşadık. Gönül istiyor ki karma sergiler açılsın. Elimizde bu fotoğraflardan başka bir şey kalmadı. Bu milli bir davadır. Yeni kuşaklara Kıbrıs'ı unutturmamız gerekir. Sergide Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan katliamın fotoğraflarına yer veriyorum. Savaşa katılan gazetecilerin ve ordu foto film merkezinin çektiği filmler bir araya getirilip gerçekler karma sergilerle gençlere anlatılmalı. Yunanlılar 250 sayfa kuşe kâğıda baskılı fotoğrafları ‘Barbar Türkler' diye anlatarak bütün ülkelere dağıttılar. Bizler ise mevcudu kullanamıyoruz. Bu tür sergilerin çoğaltılmasını istiyorum. Birçok gazeteci arkadaşımız orada esir ve şehit düştü. Tüm filmler Rum kesiminin eline geçti. Kala kala bu fotoğraflar kaldı.”

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise “Meslek hayatıma 1975 yılında Kurtar abi gibi bir insanın yanında başlamanın onurunu yaşıyorum. 1975 yılında Sayın Kurtar Çakın'ın yanında muhabirlik mesleğine başladığımdan bu yana Çakın'dan çok şey öğrendim. Benim için Kurtar Çakın çok önemli bir gazetecidir, abidir, babadır. Kurtar Çakın'la yolumuz Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde kesişti. Böyle bir sergiye Gaziantep'te açan Kurtar Çakın abimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve aynı zamanda bir Kıbrıs gazisi olan Cuma Erdem ise 45 yıl önceki olayları sergiyle tekrar yaşadığını dile getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı ile katliamları önlediklerini açıklayan Erdem, "1960'lı yıllardan 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta Türklere yapılan işkence ve katliamlara dur dedik. Yani ülkemizin güney kısmını bir nevi kontrol altına garanti altına almış olduk"şeklinde konuştu.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan da, “20 Temmuz 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekâtı'nda tüm gazilerimize sağlık, şehitlerimize de rahmet diliyorum. Kurtar Çakın'a da ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek Kurtar Çakın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sanko Sanat Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 250 dolayında sergi açıldığını anımsatan Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise yıldan yıla çıtayı yükselterek Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri konumuna geldiklerinin altını çizdi.

Kurtar Çakın'ın Sanko Sanat Galerisi'nde 19 Temmuz 2019 tarihinde açtığı fotoğraf sergisi 2 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.