İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti

Gaziantep’te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi’nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Gaziantep'te günlük yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi sahibi Aykut Tuzcu, Kavaklık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu'nun naaşı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.