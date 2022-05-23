Gazeteci yazar Kılınç gençlere Kudüs'ü anlattı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yeniler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Gazeteci Yazar Taha Kılınç'ın yaptığı "Kudüs" konulu söyleşi, çok sayıda öğrencinin katılıyla gerçekleşti.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, bu tür etkinlikleri anlamlı ve önemli bulduğunu belirterek, coğrafyalar değişse de sevda ve özlemlerinin değişmediğini söyledi. Dr. Hüseyin Hazırlar, “Kudüs sadece Filistinlilerin ve orada yaşayan Müslümanların değil, Kudüs bütün Müslümanların ortak bir değeri ve paydasıdır. Onu tanımak, farkındalık oluşturmak ve onu yeniden özgürlüğüne ulaştırmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Gazeteci Yazar Taha Kılınç, Kudüs'ün Müslümanlar açısından önemine ve günümüzden bugüne olan tarihine değinerek, Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te bulunması Müslümanlar için önemli olduğunu söyledi. Taha Kılınç, “Mümkünse Kudüs'ü ziyaret edip görmeliyiz. Gidemiyorsak oradaki insanların ihtiyaçları için yardımlar göndermeliyiz. Oraya gittiğiniz zaman hem bilgilenmiş olursunuz hem de gerçekleri fark etmiş olarak döneceksiniz. Kudüs ilgisi ömür boyu sürecek olan bir şey” dedi.

Etkinlik sonrası TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi tarafından konuşmacı Taha Kılınç'a günün anlamına ilişkin hediye takdim edildi.

Programa, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Evyapan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençler Daire Başkanlığı Gençlik Koordinatörü Selçuk Öztürk, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.