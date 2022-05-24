Gazeteciler kahvaltıda buluştu

Nizip Gazeteciler Derneği Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanı ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hanifi Güzel'in daveti ve Nizip Valera Cafe'nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda ilçede görev yapan yerel medya temsilcileri ile ulusal haber ajansı temsilcileri bir araya geldi.

Kahvaltı etkinliğine Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Nizip Müftüsü Selahattin Özçelik, Nizip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Kazım Can, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Akın, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, NRT Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen, NRT Genel Yayın Yönetmeni Metin İliksoy, NRT Muhabiri Ahmet Güneş, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri İrfan Aydoğdu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beyhan Sağlam, Nizip Tercüman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yaşar Polat, Nizip Tercüman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatma Ateşçi, Tercüman Gazetesi Muhabiri Semanur Yılmaz, Karkamış'ın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıza Eroğlu, Nizip Gazeteciler Derneği üyesi Abekir Turan katıldı.

Kahvaltı etkinliği sonrasında açıklamada bulunan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı: "Halkımızı doğru bilgilendirmek için önemli bir görev ifa eden Yerel Basın Mensubu arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştuk.

Ev sahipliğini yapan Valera Cafe işletme sahibi Ahmet Çakır davetimize katılan protokol mensupları ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç da davete öncülük yapan Hanifi Güzel'e, katılım gösterenlere ve Valera Cafe işletmecisi Ahmet Çakır'a teşekkür etti.

Daveti öncülük yapan Nizip Gazeteciler Derneği Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanı ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Hanifi Güzel ise ev sahipliğini güzel bir şekilde gerçekleştiren Valera Cafeye, katılım gösterenlere teşekkür etti.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu