Gazi kentte ''Güney Cephesi'nden Sakarya'ya'' sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Antlaşması'nın 101'nci yıl dönümü dolayısıyla “Güney Cephesi'nden Sakarya'ya Harita, Fotoğraf ve Kartpostal” sergisi açıldı.

Gaziantep ve çevre illerin düşman işgalinden kurtulmasının nişanesi olan, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nın 101'nci yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Turizm Derneği ve Anadolu Tarih ve Arkeoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde açılan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak. Türk Kurtuluş Savaşı ve Gaziantep Savunması döneminin haritaları, kartpostalları ve fotoğraflarının bulunduğu sergide Dr. Selim Erdoğan, Bekir Sıtkı Severoğlu, Murat Uğurluer ve Ömer Faruk Şerifoğlu'nun koleksiyonları bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Antlaşması'nın Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, “Bu antlaşmayla güney sınırımızın büyük bölümü belli oldu ve Fransızlar Gaziantep'ten ayrıldı. Bu antlaşmanın Kurtuluş Savaşımız ve Gaziantep için çok büyük önemi var. Sergide emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güney Cephesi ve Sakarya Meydan muharebesini anlattı

Sergi açılışı sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenene “Milli Mücadele Sohbetleri” çerçevesinde Tarihçi - Yazar Dr. Selim Erdoğan tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi Konferans Salonu'nda “Ankara Antlaşması'nın Sebep ve Sonuçları, Sakarya ile İlişkileri ve Güney Bölgesi'nde Fransız İşgalinin Öncesi ve Sonrası” konferansı verildi. Konferansta Türk Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde yaşananlar, Batı Cephesi'ne katılan Gaziantepli askerler, Sakarya Meydan Muhaberesi'nde çoğunluğu Gazianteplilerden oluşan 5'nci ve 9'uncu Tümeni'nin rolü, Mangaldağı mevkiinde yaşananlar ve bilinmeyenler anlatıldı. Konferansta ayrıca Ankara Antlaşması'nın öncesi ve sonrası irdelendi. Konferansın son bölümünde Tarihçi Selim Erdoğan, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Konferans öncesi konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Panorama 25 Aralık Müzesi'nin anlamını ifade ederek, Selim Erdoğan'a katılımları için teşekkür etti