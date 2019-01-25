Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Ünverdi kutlama mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi şehrimize teşriflerinin yıldönümünde aynı ruh ve heyecanı yüreklerimizde hissediyor o günleri yeniden yaşıyoruz. Bize bu cennet vatanı armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Atatürk'ün 26 Ocak 1933 yılında Gazi kentimize teşrif ettiklerini, Antep'in Kurtuluş Savaşı'nda verdiği eşsiz mücadele örneğiyle ‘Gazi' unvanına layık görüldüğünü belirten Ünverdi, “Gaziantep, milli mücadelemizde yazdığı kahramanlık destanı ile Büyük Önder Atatürk tarafından, ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözlerine mazhar olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Gaziantep'i ziyaretinde Bey Mahallesi nüfusuna kaydını yaptırarak Gazi şehrimizi hemşehrilikle onurlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 86 yıl önce yaptığı ziyarette gösterilen sevgiyi ve yaşanan mutluluğu anımsatan Ünverdi, “Gaziantep halkı Ata'yı büyük bir coşku ile karşılamış,genci yaşlısı ile bağrına basmıştır. Bugün de bizler aynı ruh ve heyecanla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların gösterdiği ülkü ve hedefler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.