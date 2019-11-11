Gazi şehir, kurtuluşunun 100. yılına 27 milyon fidanla girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen kampanya kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturulurken, Gaziantep'te ise 138 bin 482 fidan toprakla buluştu. Kentte fidan dikiminin devam edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümüne kadar kentte 27 milyon fidanın dikileceğini müjdeledi.

Türkiye'de, orman sevgisini geliştiren, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlayan, son aylarda çıkan orman yangınları sonucunda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık veren ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organizesinde, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı olarak 11 milyon adet fidan doğaya kazandırıldı. Gaziantep'te 7 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen programla 138 bin 483 adet fidan dikildi.

"Gaziantep'i yeşil kuşakla buluşturacağız"

Dülük Ormanı'nda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir sonbahar gününde çok önemli ve büyük bir kampanya için burada bulunuyoruz. ‘Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle birlikte çok önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. Bizim şehrimiz için çok daha önemli bir çalışma. Dülükbaba, bize nefes getiren güzel bir örnektir. Biz de torunlarımıza yeni nefesler sağlamak için buradayız. Şehrimizin çevreye duyarlı sanayi alt yapısı için mutlaka üretimle yeşili bir araya getirmemiz gerekiyor. Dünya, ‘sürdürülebilir kalkınma', ‘ekonomik büyüme' diyor, bunun yanında çevreci kalkınmayı da amaçlıyor. Çevreye duyarlı kalkınma yapabilmemiz için bu kampanyayı devam ettirmemiz gerekiyor. Gaziantep Valisi Davut Gül'le Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanına gittik. Genel müdürümüze, Gaziantep'in çok özel bir şehir olduğunu, Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 100'üncü yıl için çok sayıda fidan istiyoruz' dedik, ardından müdürümüz, Gaziantep için özel bir çalışma yapacağını söyledi. 27 milyon fidan için 100'üncü yılda birlikte çalışacağız. Diktiğin fidanın bakımı çok önemlidir. ‘Benim bir fidanım var' demekle ağaç olmuyor. Adalet Ormanı kuracağız. Şu anda, Genel Sekreter Sezer Cihan'ın takibiyle Yavuzeli'nde Lavanta Ormanı kuruyoruz. Şehre girerken yeşil kuşak oluşturuyoruz. Damla sulamalar yaptık. Fidanlarımızı ağaca dönüştürmek için şehre nereden girerseniz girin, yeşil kuşakla buluşun istiyoruz. Göç alan şehirlerde en büyük sorun; ailenin bir araya geleceği sosyal alanların az olmasıdır. Biz çalışmalarımızla bu sosyal alanları arttıracağız. Şu anda Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde çocuk kütüphanelerinden havuzlarına kadar çok kapsamlı bir bahçe oluşturuldu. Şimdi de şehir meydanında Kamil Ocak Stadyumu'nun olduğu yere çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Yeşil bizim için çok önemli, çok kıymetlidir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını yüceltmek için yeşili yaşatmamız gerekiyor” dedi.

"Gaziantep'in daha fazlasına ihtiyacı var"

Gaziantep Valisi Davut Gül de, Türkiye'nin her yanında aynı heyecanla fidanların dikildiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Hiç şüphesiz Türkiye'nin ve Gaziantep'in daha fazlasına ihtiyacı var. 1980'li yıllarda Gaziantep'te orman alanının yüzde 7 olduğunu görüyoruz, şu an yüzde 17. Yeterli mi? Elbette yeterli değil, daha fazla fidan dikmemiz gerekiyor, diktiğimiz kadar da sahiplenmemiz gerekiyor. Bu anlamda Dülük ormanı büyük bir örnek, devlet eliyle kurulan ormana Gaziantepliler sahip çıktı. 2023'e kadar 27 milyon fidan dikilecek. 6 milyon ağaç hemen dikilmeye başlanıyor” diye konuştu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü kampanya kapsamında, Yavuzeli Ballık Kırsal Mahallesi'nde, Şehitkâmil Sinan Mahallesi'nde, Şahinbey Yeşil Vadi Parkı'nda, Oğuzeli Dileklitepe mevkiinde, Nurdağı Hamidiye Mahallesi'nde, Nizip Meslek Yüksekokulu Bahçesi'nde ve TEAŞ kurum bahçesinde olmak üzere toplam 138 bin 482 adet fidan toprakla buluşturuldu.

"Ballık mahallesi yeşillendi"

Gaziantep'te yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi tarafından Ballık Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu şehirdeki yaklaşık 1500 dönüm alan yeşillendirildi. Belediye tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” kampanyasına “Yeşil Şehirler, Mutlu Nesiller” sloganıyla Yavuzeli ilçesi Ballık Kırsal Mahallesi'nde 5 dönüme; lavanta, zeytin, badem, kuşburnu ve alış olmak üzere toplam 72 bin adet fidan dikerek destek verildi.