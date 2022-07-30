Gazi şehrin doğası, eko kahramanlara emanet

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı Ekolojik Bina'da her yıl düzenlenen yaz okulları bu yıl, Gazi şehrin çevresini gözlemleyen, doğayla uyumlu yaşamı benimseyen ve bu konuda çevresindekilere de ışık tutan yeşil nesil çocuklar yetiştiriyor.

5 gün süren “Eko Kahraman” programında, minik kahramanlar hava, su, toprak, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konularında özel etkinliklerle bilgilendirilerek, kazanımları farklı atölye çalışmalarıyla pekiştiriliyor. Programın sonunda çocuklar öğrendikleri bilgileri pratiğe döktükleri “Sloganını Bul, Afişini Tasarla” uygulamasıyla dünyayı korumak için yapılması gerekenleri cümlelere dökerek hazırladıkları afişlerini, bahçe kapılarına, sokaklara asarak toplumumda da bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik sonunda düzenlenen “Eko Kahraman Töreni” ile pelerin ve maskelerini takan çocuklar doğayı koruyacaklarına dair söz vererek bu sözlerini velilerinin önünde tekrarlıyor.

Eko Kahraman çalışması yaz boyunca eğitim vermeye devam edecek.