Gazi şehrin sanatçılarının isimleri caddelerde yaşatılacak

Cemil Özbal'in isimlerini Şehitkamil ilçesinde bulunan Osmangazi Mahallesi'ndeki iki caddeye verdi.

Türk sanat musikisinin Gaziantepli önemli iki ismi olan Tamburi Necdet Yaşar ve Dr. Cemil Özbal'in isimlerinin yaşatılması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'nde işlek caddelere, sanatçıların isimlerini verdi. 6 Nolu Osmangazi Semt Pazarı'nda düzenlenen törende Büyükşehir Türk Musiki Korosu, sanatçıların eserlerini seslendirdi.

“Kültür, sanat bizi birleştiriyor”

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin yetiştirdiği güçlü sanat insanları ve akademisyenleri olduğunu vurgulayarak, “Artık yeni bir dünya kuruluyor. Değerler petrol, altın üzerinden değil, ‘Ne kadar zenginsin?' sorusunun cevabı artık kültür mirası, yetişmiş kültür sanat insanı. Bu şehir sanayi, gastronomi şehri ama ayrıca medeniyet şehri. Bu bakış açısıyla baktığımızda kültür, sanat bizi birleştiriyor. Bizim daha çok birleşmeye ve ortak alanlarda daha güçlü çalışmalar yapmamız lazım. Bireysel başarı sorunumuz yok ama toplumsal başarı için eğitim şehri Gaziantep spor şehri Gaziantep dedik. Bunun için tesisler ve kitap destekleri yaptık” dedi.

“Biz kültür ve sanatta da zirveye doğru gideceğiz”

Artık kültür ve sanatın yükseliş döneminde olduğunu anlatan Şahin, “Biz kültür ve sanatta da zirveye doğru gideceğiz. Özel koleksiyonları içerisine koyduğumuz, bu şehrin bütün kültür sanat insanlarının isminin yaşadığı bir kültür sanat parkı yapmak istiyorum. Bu parkta çocuklar bütün sanat insanlarımızı öğrenecek. Artık bizim insanlarımıza ölmeden önce vefa göstermemiz gerekiyor. Yaşarken yapmamız lazım. Unutmuyor ve unutturmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kültür sanat insanlarımızın da isminin yaşatılması çok önemli”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise şehrin sanayi, ticarette olduğu gibi Türkiye'nin kültür ve sanatında da göz bebeği olacağını ifade ederek, “Kültür sanat insanlarımızın da isminin yaşatılması çok önemli. Gaziantep'te 1980'li yıllardan önce birçok sosyal aktivite yapılıyordu. Bugün o günlere göre tesisleşme konusunda çok yol kat ettik. Çok güzel sinema, konferans salonları, kütüphane, kültür merkezimiz var. Sadece hayat yemek içmeden ibaret değil. Kültür ve sanatla beraber şehrin gelişmesi lazım” diye konuştu.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri, sanatçıların aile ve dostlarıyla mahalle sakinleri katıldı.