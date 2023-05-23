Gazi torunları ecdadıyla buluşuyor

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri oluşumunda başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile bu güne kadar 150 bin öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluştururken, bu yıl ki seferlerle bu sayıyı 180 bin 17 ye çıkaracak. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale'de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Gençlerimizi ecdadıyla buluşturuyoruz"

Şehitlerimizin sayesinde böylesi güzel bir vatana sahip olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Cennet bir vatanda yaşıyoruz ve bu cennet vatanı bize emanet eden Çanakkale Şehitlerimizi anmak ve onlara teşekkür ziyaretinde bulunmak amacıyla Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyar'ına Projesini başlattık. Bu ziyaretler esnasında öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması adına Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sabah 06:00'da özel uçakla öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüp, orada şehit dedelerini ziyaret ettiriyoruz. Bu ziyaret sırasında bazı öğrencilerimiz ilk defa uçağa ve feribota binme imkânı buluyor. Ziyaret esnasındaki 3 öğün yemeklerini karşılayıp yine geldikleri uçakla tekrar Gaziantep'e dönüşlerini sağlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz eğitimlerinden geri kalmadıkları gibi destansı mücadelenin verildiği Çanakkale mücadelesini de yerinde görmüş oluyorlar. 2015 yılında başlattığımız proje oluşumunda bugüne kadar 150 bin gencimizi ecdadıyla buluşturduk. Projemiz halen devam ediyor bu yıl sonuna kadar 180 bin 17 gencimizi ecdadımızla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen program sonrasında öğrencilere 2 GB'lık internet kartı hediye etti. İnternet paketini alan öğrenciler Çanakkale Projesi ve İnternet paketi için Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.